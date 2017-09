Ești mamă de băiețel? Felicitări! Te poți numi o femeie supremă. Nu vorbim astăzi despre diferențele medicale, ci despre ceva mai important decât atât: cum să-ți crești băiețelul.

Știi de ce ești o femeie supremă și meriți tot respectul nostru? Nu doar pentru că îți crești copilul cum știi tu mai bine, ci și pentru că tu ești responsabiă de bărbatul care va deveni. Și într-o zi, femeia care-i va fi alături, îți va mulțumi.

Iată ce trebuie să știi dacă ești mamă de băiețel:

1. Lasă-l să plângă:

Așa-i că urăști vorba aceea “Nu plânge, că ești bărbat” când te uiți la puiul tău? Așa-i că instinctul îți spune să-ți iei copilul în brațe și să-l consolezi? Ascultă-ți instinctul și lasă vorbele astea goale la o parte. Mai târziu, băiețelul tău va deveni un bărbat căruia nu-i va fi teamă să-și arate sentimentele, ori pentru fericirea lui este important să știe cum să facă asta. Va ști cum să-și identifice sentimentele negative, dar mai ales, va ști ce trebuie să facă cu ele.

2. Învață-l bunele maniere:

Da, știu. În lumea în care trăim, bunele maniere au ajuns să fie considerate un defect. Însă, atunci când va întâlni femeia potrivită lui, aceasta va aprecia. Când va avea întâlniri de afaceri, bunele maniere pe care le-a învățat de la tine, vor face diferența.

3. Încurajează-l.

Când îi va fi greu și va avea o urmă de îndoială, tu să fii acolo și să-l încurajezi. Nicio ființă nu este la fel de importantă pentru el, iar autoritatea absolută va fi la tine. Dacă-l încurajezi atunci când va căuta confirmări, vei crește un viitor bărbat capabil să-și asume riscuri. Și asta e important. Asigură-te că va ști că-l iubești la fel de mult și dacă reușește și dacă, nu.

4. Învață-l să danseze:

Îți amintești când l-ai cunoscut pe tatăl lui? Poate că dansa bine, poate că nu. Băiețelul tău trebuie să aibă suficientă încredere în el pentru a se distra. Știi și tu, probabil, cât de important este umorul. Poate că nu va ști să facă cele mai bune glume, însă e suficient dacă îl înveți să danseze. Vor veni zile când va avea nevoie să se distreze și cine poate să-l învețe mai bine decât tine asta?

5. Apreciază-l când îți oferă cadouri:

Poate că îți va oferi o păpădie ruptă de la colțul străzii sau poate că-ți va desena ceva special. Apreciază-l de fiecare dată. Așa va ști să facă diferența între femeile care vor aprecia orice nimic și cele care vor vrea prea mult.

6. Spune-i cât de mult îl iubești!

Nu va deveni prea alintat, așa că nu-ți face griji. Dacă îi vei spune cât de mult îl iubești, băiețelul tău va deveni un bărbat încrezător, care va ști că merită să iubească și să fie iubit. Ori, despre asta este vorba, nu-i așa?

7. Lasă-l să fie independent!

Știu, e greu. Băiețeii sunt exploratori înnăscuți și asta te poate face, uneori, să fii o mamă prea protectoare. Spune-i întotdeauna la ce riscuri se expune și de ce nu ai vrea să-și facă rău, apoi lasă-i libertatea de care are nevoie. Poate că își va dori să stea până la ore târzii afară sau poate că își va dori să învețe un sport care ție nu-ți place. Nu uita că e important ca băiețelul tău să știe ce îi poate face rău, însă în aceeași măsură, nu uita că are nevoie de libertate și de asigurarea că tu vei fi acolo, indiferent ce va face. Asta îl va transforma într-un bărbat asumat, căruia nu-i va fi teamă să riște. Sigur că e important să apreciezi maturitatea și nivelul de decizie pe care îl are în funcție de vârsta lui, însă nu te transforma într-o mamă excesiv de mămoasă. Va veni ziua când va fi nevoie să plece de lângă tine.

8. Implică-l în treburile casnice!

Învață-l să-și spele farfuria din care a mâncat și să-și facă patul. Mai târziu, când poate nu va mai sta lângă tine, va ști să se descurce. Au trecut vremurile când bărbații își luau femei doar pentru a face treburile casnice, așa că învață-l că nu are nevoie de o femeie pentru asta.

9. Oferă-i un exemplu masculin!

Asigură-te că băiețelul tău are un exemplu masculin. Sunt unele lucruri pe care e mai bine să le vorbească cu tatăl lui decât cu tine. Dacă nu-l are, orice bărbat din familie poate încerca asta. În plus, ar fi bine să-i arăți că-i admiri tatăl. Arată-i că e important ca o femeie să-și respecte bărbatul sau tatăl copiilor ei. Mai târziu, va căuta asta în familia pe care și-o va face. Nu-ți face griji dacă nu ai o relație de iubire cu tatăl lui, căci respectul și iubirea sunt lucruri diferite.