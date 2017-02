Ce este bronșiolita la copii și cum se tratează

Bronşiolita este o infecție virală ce afectează căile respiratorii inferioare determinând inflamarea acestora si apariția dificultăților de respirație.

Afectează de obicei copii cu vârstă sub 2 ani. Un risc ridicat îl prezintă copiii care nu au fost alăptați la sân, prematurii și copii paratrofici. Se transmite pe cale aeriană și contact cu obiecte contaminate.Este obligatoriu consultul medical dacă copilul are vârsta mai mică de 3 luni, este prematur, copiii prezintă malformații ale inimii, o imunitate precară, boli cronice cardiocelul minare, dacă starea generala a copilului se alterează, apare febra, somnolența, dacă copilul prezintă crize de apnee, dacă copilul se cianozează (se învineţesc buzele, unghiile), dacă copilul respiră greu, șuierător și repede, dacă prezintă dificultăți la expirație.Tratamentul se poate efectua la domiciliu sub supraveghere medicală pentru formele ușoare, sau în spital pentru formele medii și grave.Fiind vorba de o afecțiune virală, nu se indică tratament antibiotic. Măsurile ce se impun la domiciliu vizează hidratarea copilului, evitarea fumului de țigară, menținerea unei temperaturi ambientale în jurul valorii de 20 de grade Celsius, ușurarea respirației copilului prin ridicarea capului cu o pernă suplimentară, scăderea febrei cu antitermice uzuale pe bază de ibuprofen, paracetamol sau algocalmin.Pneumonia interstițială (atipică) reprezintă o infecție a interstițiului pulmonar cauzată de virusuri, bacterii sau paraziți.Apare cu precădere în sezonul rece și după o perioadă de incubație de 1 - 3 săptămâni apar semnele de boală: cefalee, anorexie, tuse (seacă apoi productivă), durere toracică. La copilul mic apare: dispnee cu polipnee (respirații scurte, sacadate si repezi), bătăi ale aripilor nasului, poate apărea cianoza în jurul gurii. Febra poate persista 4 - 14 zile, iar perioada de vindecare a bolii este între 10 zile și 2 săptămâni.Tratamentul este în general simptomatic (antitermice, mucolitice - aelrosoli - şi siropuri expectorante), cu excepția cazurilor de suprainfectare bacteriană când se impune tratamentul antibiotic cu eritromicină, claritromicină sau tetraciclină.