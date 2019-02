5 fraze care vor schimba viața copilului tău

Într-o lume modernă, părinții au mai multe provocări când vine vorba de creșterea copiilor.

Prea multe responsabilități, prea puțin timp liber și alți factori care pot fi obstacole uriașe în grija și atenția acordate copiilor. În plus, mulți părinți încă încearcă să se maturizeze. Modul în care îți crești copilul s-a modificat de-a lungul timpului, dar valorile rămân aceleași. Imaginează-ți cât de diferită ar fi o lume în care toți copiii ar învăța ce înseamnă umilința, grația, bunătatea, compasiunea, generozitatea, răbdarea, respectul și acceptarea tuturor oamenilor așa cum sunt. Acestea fiind spuse, indiferent cât timp petreci cu cel mic, este important să îl înveți aceste valori. Iată câteva fraze care vor schimba viața copilului tău!





Ce fraze pot schimba viața copilului tău?





1. Oferă ceea ce poți





Din păcate, în societatea noastră am învățat că numai locul 1 ne poate aduce fericirea. Am fost învățați că trebuie să avem mereu ultimele tehnologii când vine vorba de telefoane și alte dispozitive, pentru că ni se spune că le merităm. Cu toate acestea, dacă am crește toți învățând exact opusul - să oferim când putem fără a cere ceva în schimb - am avea o lume mai bună.





2. Apreciază lucrurile mărunte în viață





La sfârșitul zilei, lucrurile mărunte sunt cele care îi vor face fericiți pe cei mici. Un fluture care trece pe lângă ei când vă plimbați în natură, excursiile în care mergeți împreună, apusul soarelui văzut împreună. Acestea sunt lucrurile pe care și le va aminti copilul tău. Învață-l ceea ce contează cu adevărat în viață de la o vârstă fragedă și își va aminti toată viața lui aceste lucruri. Nu va fi condiționat să alerge după lucrurile greșite pentru acceptare și fericire. În plus, va aprecia micile lucruri în fiecare zi din viața sa.





3. Fii recunoscător pentru fiecare zi





Indiferent în ce situație te afli în viață, dacă ai un acoperiș deasupra capului, apă potabilă, haine, mâncare pe masă și oameni care te iubesc în jurul tău, ești într-o situație mai bună decât crezi.Trebuie să îi reamintești copilului tău de acest simplu fapt al vieții, deoarece cultura modernă ne învață că nu suntem compleți dacă nu avem cele mai noi lucruri. Învață-ți copilul să fie recunoscător pentru tot ceea ce are și să nu își dorească lucruri de care nu are cu adevărat nevoie. După cum spunea Buddha, dorința stă la rădăcina tuturor suferințelor.





4. Bunătatea este cel mai mare dar pe care îl poți oferi





Bunătatea nu costă, însă are o valoare imensă atunci când este oferită din suflet. Dacă îți înveți copilul să iubească, să ofere și să nu aștepte nimic în schimb, atunci ar crește schimbând lumea prin simpla întâlnire cu valorile sale. Învață-ți copilul să ofere bunătate tuturor pe care îi întâlnește, chiar dacă doar zâmbește la rândul său cuiva, ajută pe cineva să pună cumpărăturile în mașină sau deschide ușa cuiva.Învață-l să fie prezent în lumea din jurul său, deoarece oamenii au nevoie de ajutor în fiecare zi.





5. Tratează-i pe toți oamenii cu respect, chiar dacă nu ești de acord cu ei





Dacă analizăm istoria, multe lupte și războaie au avut loc din cauza unei diferențe de păreri și a lipsei abilității de a ajunge la un compromis. Imaginează-ți cât de multe suferințe am putea preveni dacă ne-am trata cu respect unii pe alții, indiferent dacă suntem sau nu de acord cu orice detaliu. Învață-ți copilul să se poarte cu orice persoană pe care o cunoaște cu demnitate, compasiune și respect, chiar dacă nu are nimic în comun cu aceasta. Le poți oferi iubire celorlalți fără a te întreba mai întâi dacă sunt demni de aceasta.