Un film pentru fiecare zodie. Care este al tău?

1 din 13

"The Spy Who Dumped Me"



Filmul are umorul şi curajul unui Berbec. Femeile din distribuţie sunt eroine şi se pot adapta uşor oricîror situaţii noi, la fel ca un Berbec. Această comedie evidenţiază, de asemenea, latura distractivă a acestui nativ, cât şi implusivitatea şi pasiunea lui. Berbecul îşi trăieşte viaţa într-un ritm rapid, iar creativitatea cu care este înzestrat îl ajută să treacă prin orice, la fel ca personajele de bază ale acestui film hilar.