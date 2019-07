Tu ce ai face dacă ai fi înşelată? E posibil să îl ierţi dacă te-ai născut într-una din aceste 4 zodii

Dacă te-ai născut sub unul dintre aceste semne zodiacale, e posibil să ierţi infidelitatea partenerului, dar să nu uiţi niciodată ce ţi-a făcut!

Taur

Rac

Fecioara

Peşti

Să recunoaştem, infidelitatea e ceva cât se poate de real în unele relaţii. Există riscul să îţi surprinzi partenerul flirtând cu altcineva sau chiar să descoperi că te-a înşelat, dar nimeni nu poate ştii concret de ce se întâmplă aceste lucruri. De regulă, infidelitatea este un subiect pe care mulţi dintre noi încercăm să-l evităm.Infidelitatea poate provoca mult rău partenerului trădat şi, de obicei, el poate dezvolta probleme de încredere ulterior. Din nefericire, nimeni nu ştie cum poate reacţiona cineva atunci când e înşelat. Unii oameni se pot simţi confuzi sau supăraţi şi pot reacţiona în moduri care nu sunt normale pentru ei. În realitate, infidelitatea poate înseamna o mulţime de lucruri diferite. Cu toate acestea, există câteva zodii care sunt dispuse să îi ofere partenerului infidel încă o şansă.Taurul îşi ia relaţiile foarte în serios. El se implică total şi se asigură în permanenţă că partenerul lui să fie mulţumit. Deci, când află că este înşelat, Taurul devine extrem de deprimat şi se va izola de toată lumea, cu excepţia partenerului său. Datorită iubirii puternice pe care i-o poartă, Taurul va fi tentat să îl ierte. Deşi nu este întotdeauna un lucru bun pentru el, Taurul vrea să treacă peste această problemă în loc să o rezolve. Din nefericire, acest lucru îl va face o pradă uşoară.Racul este foarte sensibil şi are schimbări bruşte de comportament atunci când e furios sau lucrurile nu ies aşa cum şi-ar dori.Totuşi, el e extrem de empatic şi va fi deschis să asculte tot ce are de zis partenerul lui infidel, după care va analiza singur situaţia. Datorită nevoii lui de a iubi şi de a fi iubit, dar şi de natura lui iertătoare, el va trece peste trădare şi va vrea să încerce din nou. Racul este, de asemenea, candidatul perfect pentru terapia de cuplu. El va încerca din răsputeri să rezolve problemele existente în relaţie.Fecioara este semnul cel mai critic al zodiacului şi o aplică atât cu alţii, dar mai ales cu ea însăşi. Drept urmare, atunci când este înşelată, are tendinţa de a se învinovăţi că şi-a îndepărtat partenerul. Aşadar, va încerca să repare situaţia astfel încât să îl ţină pe infidel aproape de ea în continuare.Pentru această zodie, iertarea depinde de natura infidelităţii. Dacă partenerul său s-a implicat emoţional într-o altă relaţie, atunci va pleca, dacă a fost doar o aventură de-o noapte, atunci va fi dispusă să continue.Atunci când Peştii sunt înşelaţi, se vor simţi foarte răniţi. Această zodie nu se încrede în oameni foarte uşor, dar când o face, atunci o face cu tot sufletul. Peştii iubesc intens, iar infidelitatea este ca o palmă peste faţă pentru ei. Cu toate acestea, după ce au ascultat motivele trădării partenerului lor, ei vor ierta treptat şi vor continua relaţia. După aceea, însă, vor fi mult mai prudenţi şi atenţi la posibilele semne de infidelitate.