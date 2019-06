Totul despre gemenii astrali: Aceeaşi dată de naştere, dar personalităţi diferite

Aveţi aceeaşi zodie

Sau, poate ai întâlnit pe cineva cu aceeaşi dată de naştere ca şi tine sau chiar ai un frate geamăn cu o personalitate foarte diferită de a ta.Cum poţi fi atât de diferit faţă de cineva care are aceeaşi zodie, aceeaşi zi de naştere sau care este chiar geamănul tău?Dacă aveţi aceeaşi zodie, înseamnă că v-aţi născut sub acelaşi Soare, dar asta nu înseamnă că sunteţi la fel. O diagramă natală oferă o imagine a poziţiilor planetelor şi caselor în momentul în care te-ai născut. Există mii de poziţii posibile într-o diagramă natală, deci având acelaşi semn Soare nu înseamnă că mai aveţi şi alte lucruri în comun.Ce poţi spune despre poziţia Lunii? Dar despre ascendent? În ce casă se afla Soarele atunci când te-ai născut şi în conjuncţie cu ce planete? Acestea sunt doar câteva dintre detaliile care pot face ca graficul tău natal să fie diferit de al lor. În diagrama natală, Soarele reprezintă sinele tău interior, personalitatea ta adevărată, astfel că găsirea unei persoane care are acelaşi semn poate fi de ajutor în ceea ce priveşte compatibilitatea cu aceasta. Pur şi simplu nu înseamnă că eşti la fel ca acea persoană, ci că îi poţi înţelege mai bine sinele. De asemenea, ascendentul îţi dezvăluie sinele tău exterior. Mercur îţi arată stilul de comunicare, iar Luna cum îţi exprimi sentimentele. Toate acestea se pot afla în puncte diferite. Sinele interior este asemănător, însă exteriorul depinde de atât de multe lucruri.Dacă v-aţi născut în aceeaşi zi, înseamnă că Soarele se afla în aceeaşi poziţie, dar asta e tot. Dacă e aceeaşi dată, dar anul diferă, atunci totul poate să difere. Relaţiile între persoanele născute în aceeaşi zi pot fi mai puternice decât relaţiile între persoane născute sub acelaşi semn zodiacal. Acest lucru se datorează faptului că Soarele se află în aceeaşi poziţie în zodiac, aşa că ambele persoane acţionează la fel atunci când vine vorba de Soarele natal. Dacă aveţi aceeaşi dată de naştere şi sunteţi născuţi în acelaşi an, probabil că astrograma natală este izbitor de asemănătoare atunci când vine vorba de poziţiile planetelor.Casele din harta natală depind de momentul şi locul naşterii, deci, dacă nu v-aţi născut în acelaşi timp şi loc, casele voastre vor fi diferite. Având case diferite, se poate schimba complet modul în care acţionează planetele. Un Berbec născut cu Soarele în casa a 3-a va fi foarte diferit de un Berbec cu Soarele în casa a 12-a!Trebuie să aveţi aceeaşi zi, an, loc şi timp de naştere pentru ca astrogramele să fie exact la fel. Astrogramele natale de gemeni pot fi destul de diferite tocmai pentru că nu este posibil ca gemenii să se nască în acelaşi timp. Cu cât diferenţa de timp este mai mare, cu atât casele lor se vor schimba. Există 12 case într-o diagramă natală, fiecare reprezentând diferite părţi ale vieţii şi personalităţii. Toate casele se deplasează foarte rapid prin toate cele 12 zodii într-o singură zi, astfel încât fiecare casă petrece doar câte două ore pe zi într-un singur semn. Chiar dacă v-aţi născut la doar câteva minute distanţă, casele voastre vor fi diferite.Puteţi chiar avea zodii diferite dacă v-aţi născut într-o zi în care o planetă schimbă semnul.Aşadar, în realitate, singura modalitate prin care doi oameni pot avea aceeaşi diagramă natală este ca ei să se nască la aceeaşi dată, în acelaşi loc şi exact în acelaşi timp. Dacă, prin absurd, sunteţi această excepţie rară, revenim la primul punct şi anume că fiecare poziţie astrologică are multiple moduri de a se exprima. Dacă nu ai un geamăn, probabil aveţi familii diferite, veţi merge la şcoli diferite, veţi avea altfel de prieteni şi veţi fi expuşi unor experienţe complet diferite. Acestea sunt lucrurile care determină modul în care vă veţi exprima. Pe de altă parte, în timp ce gemenii vor avea aceeaşi familie, adesea nu sunt trataţi la fel. Ei pot merge la clase diferite, pot avea prieteni diferiţi şi altfel de experienţe care le va ghida modul în care se exprimă.