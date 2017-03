Topul celor mai sensibile 5 zodii. Află care sunt!

Ai avut vreodată zile în care chiar şi cele mai mici lucruri te-au copleşit? Află dacă te regăseşti în topul celor mai sensibile zodii!

Peşti

Gemeni

Rac

Fecioară

Scorpion

Dacă eşti o persoană extrem de sensibilă, tu simţi probabil lucrurile mult mai intens şi poţi fi puternic afectată de anumite experienţe pe care unii oameni pur şi simplu le elimină din viaţa lor.Descoperă topul celor mai sensibile 5 zodii:Nativul din Peşti este, probabil, cel mai sensibil dintre toate semnele zodiacale. Este foarte blând şi lipsit de egoism, conştient de emoţiile altor oameni pentru care are o grijă deosebită. Iubeşte muzica şi senzaţia de a fii în contact cu lumea din jur. Uneori, însă, emoţiile îl copleşesc, iar când se întâmplă asta devine trist sau deprimat. Atunci când se simte astfel, este predispus să se transforme într-un martir. Ia criticile prea în serios şi urăşte cruzimea de orice fel.Nativul din Gemeni este blând şi afectuos. Este foarte indecis şi îi ia mult timp până să ia o decizie din cauza faptului că este conştient că există multe moduri în care acestea se pot schimba pe parcurs, de aceea alegerea este foarte grea. De asemenea, tinde să se supere de fiecare dată când ia o hotărâre greşită, acest lucru făcându-l nervos şi inconsecvent. Se lasă copleşit cu uşurinţă şi este foarte orientat spre detalii.Racul este cunoscut ca fiind foarte emotiv şi sensibil. O nativă din această zodie este acea persoană care va plânge la fiecare fil romantic.Este intuitivă şi îşi dă seama rapid de sentimentele celor din jurul ei. Ea simte lucrurile profund şi are o viaţă interioară bogată care iese uneori la suprafaţă. Din moment ce are o aşa imaginaţie vie, ea poate deveni un mare artist. E foarte sentimentală şi acordă importanţă oricărui lucru destul de mult.Fecioarele sunt extrem de atente. O femeie din această zodie este întotdeauna prezentă. Atunci când ea merge pe o stradă aglomerată, ea observă toate mirosurile, sunetele şi obiectivele turistice din faţa ei. De asemenea, are mare încredere în ea, dar urăşte să fie în centrul atenţiei. Anticipează lucruri şi este foarte critică cu ea şi munca ei. Fiind o persoană sensibilă, ea este mai conştientă de standardele pe care şi le-a impus.Această zodie trăieşte pentru a-şi exprima emoţiile. E atât de sensibilă încât preia în mod frecvent chiar şi emoţiile celorlalţi şi ştie ce simt ei chiar dacă nu i se dau detalii. Este acerbă şi plină de viaţă, iar atunci când are trăiri pozitive, ea le simte mult mai intens, aşadar îşi trăieşte viaţa cu o mare pasiune. Sensibilitatea ei, de asemenea, o poate autodistruge. Ea poate părea uneori paranoică atunci când se simte neîndreptăţită, este conştientă de greşelile ei, ceea ce o face să fie uşor invidioasă pe alţii.