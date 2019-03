Cum va fi anul 2019 pentru zodia Săgetător

Săgetătorul este al nouălea semn astrologic al zodiacului şi este guvernat de Jupiter. Este un semn de foc, la fel ca Berbecul şi Leul.

Decanii zodiei Săgetător

Oportunităţi personale pentru Săgetător:

Limitări personale pentru Săgetător:

Cum stă Săgetătorul cu banii?

Cum stă Săgetătorul cu dragostea?

Cum evoluează Săgetătorul în carieră?

Cum stă Săgetătorul cu sănătatea?

E posibil ca nativii născuţi în această zodie să nu reuşească să avanseze între 4 ianuarie şi 5 mai, din cauza faptului că Jupiter este retrograd. Cu toate acestea, perioada menţionată poate fi bună pentru a renunţa la unele activităţi inutile sau pentru a scăpa de anumite lucruri din viaţa lor.Cei născuţi în primul decan al Săgetătorului sunt influenţaţi de Mercur şi de Jupiter. În 2019, mulţi oameni vor avea nevoie de expertiza şi de ideile geniale ale Săgetătorilor.Nativii născuţi în cel de-al doilea decan sunt influenţaţi de Lună şi de Jupiter. 2019 va fi un an dificil în multe privinţe pentru aceştia, dar cu ajutorul propriilor resurse şi cu multă muncă, totul poate fi depăşitCei născuţi în cel de-al treilea decan sunt influenţaţi de Saturn şi de Jupiter. În această perioadă, aceştia vor avea oportunitatea de a pleca în străinătate, de a încheia contracte cu o companie cu sediul în altă ţară sau de face călătorii spirituale.Până în luna mai, s-ar putea să simţi că norocul nu este de partea ta şi că nu reuşeşti să evoluezi. Poate că nu ar trebui să te gândeşti atât la asta şi, astfel, îţi va fi mai uşor în prima jumătate a anului. În ceea ce priveşte sănătatea, acesta este un domeniu de pe urma căruia ai putea avea beneficii. Din mai, scapi de anumite restricţii şi viaţa ta ar putea merge înainte. De la sfârşitul lunii septembrie până la finalul anului, optimismul revine şi viaţa ta arată mult mai bine.Dacă eşti născut între 22 şi 29 noiembrie, e posibil ca viaţa ta să treacă printr-o schimbare bruscă care îţi scapă de sub control.Pentru toţi ceilalţi nativi, din data de 17 mai până la sfârşitul lunii iunie, vor apărea restricţii atât financiare, cât şi în ceea ce priveşte relaţiile. Este o perioadă de test.Venus are un rol important aici, deoarece guvernează banii. Parteneriatele vor fi în prim-plan în cazul tău în acest an. Venus, care se îndreaptă într-o fază retrogradă în mai şi iunie, poate aduce negocieri juridice cu şansa de a înceta un parteneriat sau de a scăpa de o datorie într-un fel.Aceasta este o zonă importantă pentru tine în 2019. Venus va avea o influenţă majoră în ceea ce priveşte relaţiile tale cu alte persoane din aprilie până în august. În general, relaţiile tale pot avansa, iar unii nativi pot primi daruri şi chiar recompense de la cei pe care îi va întâlni. Începând din iunie până la începutul lui august traversezi o perioadă bună.Jupiter se află în sectorul carierei până la finalul lunii septembrie. Primele 4 luni sunt perfecte pentru a pune în aplicare o nouă strategie, iar unii nativi au şansa de a-şi descoperi sau dezvolta o nouă abilitate. Din mai până la sfârşitul lunii septembrie este momentul în care faci unele progrese. Schimbarea locului de muncă poate fi posibilă în august şi septembrie pentru cei născuţi la începutul sezonului Săgetătorului.Regiunea pelviană şi partea superioară a piciorului ar putea fi zonele care au de suferit în martie sau iunie, în cazul nativilor care fac sport. Unii chiar ar putea avea nevoie de intervenţii chirurgicale. De asemenea, poţi întâmpina probleme ale sistemului digestiv, iar soluţia este să renunţi sau să reduci cantitatea de zahăr consumată.