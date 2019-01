Cum va fi anul 2019 pentru zodia Rac

Racul este un semn de apă şi este guvernat de Lună. Începutul anului 2019 va fi un test pentru el, iar viaţa îi va fi influenţată de unele întârzieri.

Decanii zodiei Rac



22 iunie-1 iulie



Cei născuţi în primul decan al Racului sunt influenţaţi de Lună şi de Venus. Horoscopul 2019 prezice că aceşti nativi vor fi indecişi şi lipsiţi de concentrare.



2 iulie-11 iulie

Nativii născuţi în cel de-al doilea decan vor fi influenţaţi de Mercur şi de Lună. Ei vor avea succes în afaceri, fiind extrem de determinaţi în atingerea obiectivelor urmărite.



12 iulie-22 iulie



Cei născuţi în cel de-al treilea decan sunt influenţaţi de două ori de Lună. Ei vor fi deosebit de exigenţi şi ambiţioşi în 2019.

Oportunităţi personale pentru Rac:

Limitări personale pentru Rac:

Cum stă Racul cu banii?

Cum stă Racul cu dragostea?

Cum evoluează Racul în carieră?

Cum stă Racul cu sănătatea?

Racul va fi responsabil cu obligaţiile sale şi se va implica într-un proiect sau se va axa pe un obiectiv pe termen lung în 2019. O deciziţie luată între 15 ianuarie şi 2 februarie poate să îi influenţeze întreg anul, mai ales pe plan personal. Cei născuţi între 3 şi 20 iulie se vor afla cel mai mult sub lumina reflectoarelor.În 2019, Racul nu se va confrunta cu oamenii care îl subminează sau care se întreabă care este rolul lui în această viaţă. Dacă nu e în interesul lui să îşi găsească o vină în ceea ce face ar putea să îşi descopere potenţialul.Saturn în semnul Racului poate impune traiul cu un beget limitat, fie pentru că obligaţiile au crescut şi îngreunează bugetul, fie din cauza unor investiţii ale căror rezultate se vor vedea abia peste câţiva ani.Banii Racului vor fi redirecţionaţi către domeniul imobiliar şi către casă şi familie.Multe relaţii s-ar putea încheia într-un fel în acest an. Din mai până în iulie ar putea fi o perioadă norocoasă pentru orice schimbare pe acest plan. Racul de poate despărţi cu bună ştiinţă de oamenii care nu sunt buni pentru el. August şi septembrie pot fi luni bune pentru întâlniri reuşite, iar şansele ca o nouă iubire să intre în viaţa lui sunt foarte mari.Acest plan va fi în centrul atenţiei în acest an, deoarecere unii Raci fac paşi importanţi în cariera lor. Unii vor obţine poziţii mai bune în martie sau august.Cu multă prudenţă şi după o atentă analiză, unii nativi vor decide să facă o schimbare a job-ului dacă cel actual nu le oferă ceea ce au nevoie sau ceea ce merită. Acest lucru s-ar putea întâmpla în lunile martie şi iunie.Saturn îi testează organismul Racului pe toată perioada în care rămâne în semnul său. În cazul în care nu apar probleme de sănătate, unii Raci sunt predipsuşi să le dezvolte în timp sau poate reapărea o problemă mai veche care acum trebuie să fie gestionată mult mai eficient. Octombrie şi noiembrie pot veni cu un dezechilibru, de aceea e necesară scoaterea anumitor alimente din dietă.