Cum îţi arăţi gelozia, în funcţie de zodia ta

Aproape toţi am fost geloşi la un moment dat. Gelozia include o varietate de emoţii diferite, iar zodia poate dezvălui multe despre persoana în cauză!

Indiferent cât de încrezător şi responsabil poate părea un Berbec, el are adesea o nesiguranţă care stă la bază. Dacă ai o relaţie cu un astfel de nativ, pregăteşte-te pentru o multitudine de emoţii şi trăiri. Adevărul este că acestuia îi place destul de mult drama.Taurul este încăpăţânat şi nu îi place să îşi pună pe tavă sentimentele în faţa oamenilor. Din moment ce este foarte raţional, el nu este prea gelos. Dacă are vreo suspiciune, el îşi va urma instinctul. Dacă rezultatul final este acela de care s-a temut, atunci cel mai probabil va încheia lucrurile în linişte şi nu va provoca o scenă.Pentru Gemeni este o provocare să fie fideli, dar acest lucru nu îi opreşte să aibă aşteptări de la partenerii lor. Ei spun cu uşurinţă că sunt geloşi pentru a te face să îţi pierzi o mulţime de timp să îi linişteşti şi să te ţină ocupată. Îşi ţin foarte bine emoţiile sub control, iar gelozia lor este una falsă.Racul nu este prea gelos pentru că atunci când începe o relaţie cu cineva, el este complet îndrăgostit şi aşteaptă acelaşi lucru în schimb. Dacă este totuşi gelos, atunci va păstra totul în interiorul lui până când se transformă în resentimente. După ce ai trădat un Rac, el nu te va ierta niciodată!Orice ai face, nu îi da mai multă atenţie nimănui decât unui Leu. Aproape orice îl poate face pe acesta gelos şi nu se va reţine să îţi arate sau spună acest lucru. El nu crede că trebuie să faci multe lucruri şi îl deranjează orice.Fecioarei îi place să îţi ţină emoţiile sub control, deşi este o persoană extrem de geloasă. E suficient să te uiţi în ochii ei şi vei putea să vezi adevăratele ei sentimente. Dacă bănuieşte ceva, nu te vor confrunta până când nu a analizat in cel mai mic detaliu situaţia şi nu va mai putea avea încredere din nou în tine.Nativul din această zodie îşi doreşte două lucruri: să se facă plăcut şi să evite conflictele. Din păcate, el are tendinţa de a fi nesigur şi poate deveni gelos. Din moment ce ar face orice pentru a evita o confruntare, el îşi va ascunde gelozia până când se va simţi capabil să vorbească deschis despre asta.Scorpionul este cel mai gelos dintre toate semnele zodicale. Cu toate acestea, el îşi poate controla foarte bine acest sentiment şi este capabil să îl canalizeze în zone mai productive.Săgetătorul este rareori gelos, şi chiar dacă este, nu va admite acest lucru. Cu toate acestea, el are o mare problemă cu înşelatul şi nu te va ierta sau uita în cazul în care te bănuieşte de asta. Cel mai sigur lucru este să îl asiguri că nu are niciun motiv să fie gelos şi să îi dai argumentele de care are nevoie pentru a se linişti.Capricornul este gelos tot timpul, dar nu va vorbi niciodată despre asta. Lucrul bun este că nu îl ţine mult şi că are doar gânduri sau sentimentente care dispar rapid şi pe care le uita imediat...dar doar până data viitoare.Vărsătorii sunt imprevizibili şi nu îşi pun sentimentele pe tavă în faţa oricui. Ei nu prea sunt geloţi, iar dacă uneori se mai întâmplă, nu îşi pierde timpul şi trece mai departe fără să ofere nicio explicaţie.Peştii sunt cei mai puţin geloşi dintre toate semnele zodiacale. Ei sunt empatici şi foarte conştienţi de sentimentele altor oameni. Dacă totuşi se întâmplă, compasiunea lor naturală îl determină să treacă rapid peste. Cu toate acestea, ei cer fidelitate, loialitate şi atenţie.