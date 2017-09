Cele mai periculoase zodii, conform statisticilor FBI

Fiecare semn zodiacal are propriile caracteristici şi e special în felul său. Unele zodii iartă uşor, pe când altele se răzbună crunt!

De curând, FBI-ul a publicat datele de naştere ale criminalilor în serie şi ale psihopaţilor, aşa că iată ce zodiile care sunt cele mai periculoase, pornind de la cele mai inofensive:Gemenii sunt cei mai puţin periculoşi, deşi unii spun lucruri rele despre ei. Acest lucru se datorează faptului că ei nu iau nimic prea în serios şi sunt oameni buni. Sunt prea vorbăreţi şi nu au intenţia de a răni sau ucide pe cineva.Vărsătorul esre un alt semn zodical destul de inofensiv, deoarece crede cu adevărat în justiţie. Cu toate acestea, ego-ul lor este mare şi este, de asemenea, unul dintre cei mai deştepţi oameni. Chiar dacă fac o crimă, dovezile dispar în cel mai scurt timp.Leii sunt mândri şi puternici, dar cu toate acestea, nu fac rău altor persoane.Balanţa e răbdătoare, dar este puţin mai periculoasă decât zodiile enumerate anterior. Ea îşi pierde cumpătul atunci când alţii le fac rău.Fecioara se situează undeva la mijloc, dar se îndreaptă către partea periculoasă. Ea are tendinţe psihopatice, însă nu aleg întotdeauna violenţa. Mai des fac activităţi frauduloase.Cei din zodia Peşti sunt consideraţi persoane simpatice. Cu toate acestea, cei mai mulţi criminali în serie sunt născuţi sub acest semn zodiacal.Ei pot deveni uşor dependenţi de anumite lucruri şi sunt foarte predispuşi să facă rău.Capricornii sunt în spatele celor mai multor crime în masă, dar nu există mulţi ucigaşi născuţi sub acest semn. Majoritatea Capricornilor sunt corecţi şi morali, dar pot deveni foarte periculoşi dacă sunt provocaţi.Berbecul este foarte agresiv şi nebun. El nu se stăpâneşte prea bine, aşa că dacă îl jigneşti, ai putea avea probleme mari. Cu toate acestea, furia lui nu durează prea mult.Taurul este cu adevărat agresiv şi furios, dar este mai predispus la fraude decât la uciderea oamenilor. Acest lucru se datorează faptului că el iubeşte lucrurile scumpe şi banii.Cei mai nesănătoşi oameni din istorie s-au născut sub acest semn zodicale. Ei sunt lideri supremi şi fac crime în masă.Majoritatea criminalilor în serie sunt născuţi în zodia Scorpion. Acesta este un semn sadic şi într-adevăr periculos, deci ai grijă dacă te afli în jurul lui.Racul este cel mai periculos semn zodiacal. Este pasiv agresiv şi poate deveni extrem de gelos. Acest lucru conduce la tot mai multe fapte rele.