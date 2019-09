Cele mai nesigure 5 zodii. Nu au deloc încredere în ele!

Nu ar fi minunat dacă nu ai simți niciodată nesiguranță? Să fii mereu încrezător, stăpân pe sine și să poți face față oricărei situații?

Care sunt cele mai nesigure zodii?

Din păcate, majoritatea oamenilor nu sunt deloc așa, mai ales reprezentații unor anumite zodii. Cu toții avem cel puțin o nesiguranță, chiar dacă încercăm să ne ascundem de lume. Pentru unele persoane, lipsa încrederii de sine este o trăsătură majoră de personalitate care le afectează viața de zi cu zi. Este posibil ca aceste nesiguranțe să aibă legătură cu aspectul fizic, modul în care acționezi sau de prestația de la locul de muncă. Când suntem nesiguri, tindem să ne comparăm cu alți oameni și credem că aceștia fac lucrurile mai bine decât noi și că sunt mai buni decât noi.Există momente în care ne simțim atât de nesiguri încât ne concentrăm atenția asupra modului în care eșuam în loc să-l privim drept o oportunitate de a evolua sau de a ne îmbunătăți.În primul rând, trebuie să te îndrepți către toate talentele, abilitățile și calitățile pe care le ai și să cauți metode de îmbunătățire în domeniile la care nu excelezi. Astrologia te poate ajuta să descoperi calea prin care să capeți mai multă încredere în tine și în forțele tale!Nesiguranțele Racului apar din cauza faptului că îi pasă prea mult. Îi pasă de propriile sentimente, de sentimentelor oamenilor apropiați și de ce cred ceilalți despre el. El poate fi prins într-un vârtej de emoții din cauza nesiguranțelor cu care se confruntă. Acesta tinde să fie foarte suspicios și are o imaginație hiperactivă care îl face să creadă că oamenii îl vorbesc și îl critică pe la spate.Critica Fecioarei este total greșită. Are standarde foarte ridicate, chiar imposibile, atât pentru ea însăși, cât și pentru cei din jur. Ulterior, ea se pedepsește pentru că nu e cea mai bună sau perfectă, iar acest lucru o determină să fie și mai nesigură. Nesiguranța ei îi provoacă o anxietate care nu face altceva decât să îi intensifice toate celelalte sentimente negative cu care se confruntă. Este un cerc vicios, în care simte că e un eșec, e nevrednică și neliniștită.Ar trebui să fie mai blândă cu ea însăși.Balanța are o mulțime de nesiguranțe pe care încearcă să le ascundă de toată lumea. Din păcate, nesiguranța ei e dezvăluită prin multe moduri subtile. Ea trăiește pentru laudă și aprobare, iar atunci când nu le obține, lipsa de încredere i se adâncește. Ar trebui să nu caute validare din partea altora, ci să și-o dea singură. Dar, Balanța nu are o părere bună despre ea, iar atunci când are nevoie de reasigurare sau de un impuls rapid al ego-ului, îl solicită de la alte persoane.Atunci când Peștii sunt creativi, ei sunt mai puțin nesiguri. Lumea artei este locul în care se simt cel mai confortabil. Cu toate acestea, Peștii tind să creadă ceea ce le spun alții și sunt ușor de manipulat. Au nevoie de acea stăpânire de sine pentru a rezista în fața tentației de a fi adepții tututor. Dacă s-ar putea privi obiectiv, ar vedea că nu au niciun motiv pentru a fi nesiguri, dar atunci când sunt emotivi sau gândirea lor e încețoșată, nesiguranța lor crește.Când un Capricorn traversează o perioadă bună, acesta nu are nicio problemă legată de încrederea de sine. Dar, când lucrurile sunt precare și nu există claritate în viața lui, începe să se simtă nesigur pe el și pe abilitățile sale. Capricornul trebuie să aibă o bază solidă pentru toate punctele majore ale vieții lui, cum ar fi munca, relațiile și viitorul lui. Cu toate acestea, dacă acea fundație crapă, el se va simți pierdut și mult mai nesigur. Începe să se îndoiască de el și de ceea ce poate face. Deoarece poate fi uneori pesimist, dacă se simte nesigur în legătură cu ceva, acel sentiment va crește până îi va afecta întreaga viața, lăsându-l confuz cu privire la ce trebuie să facă în continuare. Capricornul trebuie să renunțe la negativism și să înceapă să creadă în el. Atât timp cât are încredere în el, va găsi soluții pentru aproape fiecare posibilă problemă.