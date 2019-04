Cele mai ghinioniste 3 zodii în 2019

Cu toţii avem perioade în care totul pare că merge prost şi, aproape întotdeauna, dăm vina pe ghinion.

Care sunt cele mai ghinioniste zodii în 2019?

În zodiac, există semne astrologice care sunt predispuse să aibă mai mult ghinion decât celelalte. Unele evenimente importante la nivel astrologic, cum ar fi influenţa planetei dominante Marte, care promovează războiul şi discordia, precum şi eclipsele de soare sau de lună, au un efect mai mare asupra unora.În ciuda flexibilităţii şi a uşoarei adaptabilităţi. vei avea totuşi parte de etapte negative în cursul acestui an. Acestea vor fi marcate de dubla personalitate şi de nelinişte, care te vor face sî te îndoieşti de multe ori şi să exagerezi în multe domenii ale vieţii tale. Începutul lui 2019 va fi echilibrat, dar după câteva luni vor apărea îndoielile cu privire la investiţii şi o lipsă de claritate în afaceri, lucru care conduce la greşeli sau riscuri inutile. Insecuritatea va afecta, de asemenea, relaţiile tale personale. Nu eşti ancorat în realitate, vei fi evaziv şi nu te concentrezi pe nevoile partenerului. Atât Pluto, cât şi Jupiter retrograd în aprilie, te vor face să contractezi unele boli şi, din nou, să ai îndoieli sau atitudini false faţă de cei apropiaţi. Acest lucru se poate extinde şi la parteneriatele de afaceri şi la locul de muncă. Dorinţa ta incontrolabilă de a cumpăra diverse lucruri va creşte, ceea ce îţi va dezechilibra bugetul. Intrarea lui Venus ân semnul tău te va face să fii mai preocupat de imaginea ta personală decât de bunăstarea celor dragi. Influenţa lui Mercur va aduce obstacole în afaceri.La mijlocul anului vei avea parte de relaţii toxice şi vei întâmpina dificultăţi în a scăpa de ele. Fereşte-te de eventualele boli respiratorii sau alergii. Pe de altă parte, unele companii comerciale ar putea intra în faliment. Ai tendinţa de a exagera în ceea ce priveşte sănătatea, cu mesele, băuturile sau alte substanţe care dăunează corpului. Cu toate acestea, latura emoţională se va stabiliza puţin.Spre sfârşitul anului, problemele de sănătate se vor înrăutăţi, apar diverse afecţiuni, disconfort osos şi boli respiratorii. Acestea ar putea apărea în ultimele trei luni ale anului 2019. Relaţiile amoroase şi situaţia financiară încep să se stabilizeze.Una dintre marile tale calităţi este că eşti meticuloasă, dar acest lucru poate deveni şi cel mai mare duşman al tău. Eşti obsedat să ţii totul sub control. În relaţiile cu cei apropiaţi devii prea autoritar din cauza lipsei controlului personal şi a fricii de a oferi libertate. Munca poate fi tensionată şi vei avea parte de momente deloc uşoare în 2019. La începutul anului vei avea lucrurile sub control, deşi te va preocupa partenerul de viaţă. Cu toate acestea, la bani şi la serviciu vei fi productiv, deşi începi să te simţi agitat şi nervos. Intrarea lui Juno şi a asteroidului Veste în semnul te va face să îţi pierzi siguranţa şi puterea în relaţiile personale. Vei fi nevoit să faci o autoanaliză şi să reflectezi asupra modului în care îţi poţi recâştiga controlul asupra anumitor lucruri. Comunicarea nu va fi uşoară în acest moment al anului, nici cu partenerul tău, nici la serviciu. Vei simţi presiune psihică şi teamă. În aprilie, afluxul retrograd al lui Pluto şi Saturn te-ar putea transforma într-o persoană rece, deconectată de la responsabilităţile emoţionale şi reticentă la romantism.De asemenea, tensiunile de la locul de muncă ar putea să îţi influenţeze viaţa sexuală.La mijlocul anului vei începe să-ţi recuperezi parţial aspectul emoţional, deşi ai putea să te găseşti în defensivă, cu un ego exacerbat sau cu comportamente repetitive din trecut care dăunează relaţiilor. Preocupările tale financiare îţi vor oferi un moment de răgaz, totuşi, retrogradarea lui Chiron în Casa VIII a zodiei tale te-ar putea transforma într-o persoană neîncrezătoare şi excesiv de critică la adresa colegilor. Fereşte-te de orice activitate psihică intensă, ai nevoie de o pauză. În septembrie şi octombrie, relaţiile personale vor trece prin schimbări. Ar putea fi vorba despre orice, de la despărţiri definitice până la angajamente serioase, totul depinde de atitudinea şi sentimentele implicate. De asemenea, s-ar putea agrava unele afecţiuni.La sfârşitul anului vei simţi nevoia de a-ţi revizui temerile din relaţiile amoroase şi de a-ţi modifica comportamentul şi comunicarea. Este timpul să îţi propui să închei unele lucruri la locul de muncă. Alinierea planetară te poate face să ieşi din zona ta de confort din toate punctele de vedere. E necesar să îţi îmbunătăţeşti starea de spirit şi să fii mai responsabil pentru sănătatea ta.Ai multe calităţi pe care trebuie să le scoţi la iveală în 2019, astfel încât să nu fi copleşit de latura ta întunecată şi de ifluenţele negative ale astrelor. Anul va începe cu un sentiment de vulnerabilitate în relaţiile amoroase.Influenţa lui Psyche, Pluto şi Saturn te vor face să fii dependent, nesigur pe ceea ce simţi şi te pot determina să cauţi relaţii din motive materiale. În afaceri, perspectivele tale sunt puţin mai bune. Cu toate acestea, vei avea unele îndoieli cu privire la propria ta dezvoltare personală. Cu sănătatea stai bine, dar dacă faci excese, vei ajunge la disconfort mai târziu. Vei fi mai dependent decât oricând, cele mai multe decizii fiind luate de alţii, iar tu sfârşind nesigur şi slab. Vei avea nevoie, pe de altă parte, să faci schimbări la locul de muncă, să reflectezi pentru a-ţi îmbunătăţi condiţia, precum şi sănătatea.La mijlocul anului vor exista obstacole şi dificultăţi în afaceri, mai ales în cele care implică contacul cu străinătatea. Viaţa sentimentală îşi mai revine, dar în ceea ce priveşte sănătatea, unele simptome mai vechi se pot reîntoarce. În dragoste vei simţi că stagnezi, cu idei şi comportamente fixe, care vor avea ca rezultat rutina şi plictiseala. Vor exista conflicte la locul de muncă din cauza lui Uranus retrograd la mijlocului lunii august. Vor exista multe discuţii cu partenerii şi colegii de serviciu. Starea ta de sănătate va deveni mai stabilă.La finalul anului ar putea apărea probleme de fertilitate, impotenţă sau diverse neplăceri în ceea ce priveşte sistemul reproducător. Problemele amoroase vor reapărea, cu conflicte şi sufocare. Anul se va încheia cu o revizuire a relaţiilor şi o eventuală detaşare de vechile obiceiuri.