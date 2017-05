Cele 4 semne zodiacale care iartă, dar nu uită niciodată

A fi capabil să ierţi nu e întotdeauna cel mai uşor lucru, mai ales dacă ai fost rănit grav.

Iată cele 4 zodii care iartă, dar nu uită:

Fie că e vorba de insulte din partea cuiva despre care credeai că te iubeşte necondiţionat, fie de o lovitură din partea prietenului tău cel mai bun, tertarea este un lucru extrem de dificil.Singurul lucru pe care îl poţi face în aceste situaţii este să fii sincer cu tine, pentru că nici tu, nici nimeni nu este perfect.Taurul este unul dintre semnele zodiacale cele mai încăpăţânate, ceea ce înseamnă că este normal ca această trăsătură de personalitate să joace un rol important în ceea ce priveşte sentimentele lui. Taurul este pentru iertarea persoanelor pe care le iubeşte, dar asta nu înseamnă că îl poţi răni, iar apoi totul să fie bine şi frumos. Iertarea unui Taur este originală, dar dacă nu îţi faci timp pentru a îi explica motivele faptelor sau vorbelor care l-au rănit, el se va gândi tot timpul la asta. Este genul de persoană care aduce în discuţie întâmplări de acum un an şi care continuă să o deranjeze.Racul este plin de iubire, ceea ce îl face să îi ierte mai uşor pe cei care îl rănesc. El ştie când lucrurile merită să fie discutate şi ce conversaţii trebuie abandonate. Racul poate fi foarte suspicios uneori.Chiar dacă decide să ierte şi să uite, el nu va reuşi să dea uitării problema până când nu simte că e pregătit sau până când are dovezi clare că s-a rezolvat ceva. Acest lucru ar putea părea neimportant, dar ai putea să te trezeşti cu repoşuri fără să te mai aştepţi la asta.Scorpionului îi ia mult timp până să ierte, dar chiar şi atunci când o face trebuie să fii atent şi să te uiţi în spate din când în când. Te va ierta pentru că are încredere în tine, ceea ce nu este întotdeauna uşor pentru acest semn zodiacal care crede că a recunoaşte că are încredere în cineva îl face vulnerabil. Lucrul pe care îl urăşte cel mai mult este să fii necinstit, aşa că dacă te iartă şi află că l-ai minţit din nou, el nu va uita niciodată.Vărsătorului îi place să fie genul de persoană care iartă şi uită cu uşurinţă, dar nu prea îi reuşeşte. Când acest nativ nu poate uita ce i-ai făcut, el trebuie să readucă în discuţie din când în când modul în care a fost tratat şi cum s-a simţit în acel moment. Nu face aceeaşi greşeală de două ori niciodată, de aceea e important pentru el ca totul să fie rezolvat şi clar la un moment dat.