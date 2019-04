Cei mai buni taţi în funcţie de zodie

Cu toate că fiecare părinte are propriul set de abilităţi unice şi individualizate, cu toţii se întreabă la finalul zilei dacă fac o treabă bună în ceea ce priveşte creşterea şi educarea copiilor!

Care sunt cei mai buni taţi din zodiac?

Şi, indiferent câte eforturi depun, uneori lucrurile pot scăpa de sub control. Şi cum astrele ne influenţează personalitatea, tot ele ne pot crea ca părinţi. La fel cum unele zodii sunt mai bune în atletism sau sunt cele mai creative, la fel există semne zodiacale care excelează în rolul de tată.Răbdarea este virtutea nativă a tatălui Taur, iar aceasta e atât de necesară pentru copii. Acesta excelează în rolul de părinte pentru că este cu picioarele pe pământ. Chiar dacă uneori este încăpăţânat, această trăsătură îl încurajează să fie statornic şi înclinat spre familie. El va face orice pentru copiii lui.Chiar dacă poate fi uneori impulsiv, Racul ca părinte este extrem de grijuliu. Condus de sentimente, el va fi genul de tată care va plânge atunci când copilul său plânge, pentru că îl afectează profund totul. Va avea grijă să se ocupe de toate nevoile copilului pentru ca acestuia să nu îi lipsească nimic şi pentru ca să nu sufere.Artistic, emotiv, plin de compasiune şi generos sunt doar câteva dintre calităţile unui tată din zodia Peşti. Ceea ce îl trage în jos este uşurinţa cu care devine trist şi incapacitatea de a se concentra pe un singur lucru pentru o perioadă lungă de timp. În orice caz, copiilor nu le pasă de schimbările de dispoziţie ale părinţilor, ci să fie prezent în viaţa lor.Balanţa este un tată genial şi are, în general, mai mulţi copii. Nu este deloc egoist şi este echilibrul familiei. Cu toate acestea, grija şi dorinţa de a păstra lucrurile într-un echilbru perfect îl poate face să fie uneori indecis.Acest tată este foarte determinat. Este acela care planifică şi îşi înscrie copiii la activităţi diverse şi se bucură de latura pedagogică. El va face orice îi stă în putere pentru ca cei mici să aibă încredere în ei. Cu toate acestea, pentru că este un tată sincer şi iubitor, poate exista o tendinţă de a-şi răsfăţa copiii.Deşi este încăpăţânat şi capricios, acesta este şi foarte jucăuş. Copiii se pot juca ore întregi, iar tatăl Leu va fi acolo cu ei.Fiecare Lego sau fiecare proiect creativ va trece şi prin mâinile lui. Deşi acea încăpăţânare îl face inflexibil, ea poate, de asemenea, să îl ajute să îşi disciplineze copiii.Vărsătorul este genul de om care se lasă purtat de vânt. Chiar dacă îşi va încuraja copiii să exploreze partea de creaţie şi să se implice în artă, el nu va înţelege necesitatea ordinii şi disciplinei.Nativul din Gemeni, ca tată, poate fi cu două feţe. Într-un moment e calm, plin de compasiune şi concentrat pe activităţile copiilor, iar în următoarea clipă poate dispărea în garaj pentru a face ceva care durează ore întregi. Trebuie mereu să aibă ceva de făcut.Într-un cuvânt, Scorpionul este intens în orice face. Acest tată poate fi serios, prea aspru şi nu doreşte să se joace. Harul care îl salvează ca părinte este curiozitatea. El vrea să înveţe tot ce trebuie despre copiii lui, chiar dacă uneori devin singuratici şi trebuie să se retragă în spaţiul lui liniştit.Acesta este un semn foarte serios. În timp ce este un familist convins care îşi va încuraja copiii să viseze şi să fie creativi, tatăl din această zodie are şi unele probleme.Răbdarea nu este punctul lui forte, astfel încât el trebuie să depună eforturi pentru a face faţă dinamicii copiilor, mai ales dacă sunt mici.Acest semn este cunoscut pentru dorinţa lui de aventură şi distracţie şi este, de asemenea, excepţional de zvăpăiat şi nu este dispus să accepte captivitatea. Săgetătorul poate fi un tată excelent dacă familia lui are aceleaşi dorinţe ca şi el. Cu toate acestea, atunci când este îngrădit, el poate deveni destul de agitat.Determinată, încrezătoare şi fermă, tatăl Fecioară nu se poate adapta cu uşurinţă nevoilor copiilor. În timp ce este foarte ataşat şi iubitor, dorindu-şi tot ce e mai bun pentru copiii lui, el militează prea mult pentru ordine şi exagerează cu pretenţiile. Aceste lucruri pot duce la momente critice şi lacrimi. El trebuie să ştie că cei mici trebuie să meargă în propriul timp şi să înveţe treptat să fie ordonaţi.