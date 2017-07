Animalul perfect pentru tine, în funcţie de zodie

Ori de câte ori ai grijă şi iubeşti un animăluţ, faci ceva bun pentru tine. Zodia te poate ajuta să îl găseşti pe cel perfect pentru tine!

Racul este o persoană foarte grijulie şi miloasă, aşa că cel mai probabil va adopta un animal de companie cu nevoi speciale. Îşi va concentra atenţia asupra lui şi va primi dragostea pe care o merită.Din moment ce Leul e foarte îndrăzneţ, el are nevoie de o felină puternică. Un serval, adică o pisică sălbatică, poate fi potrivită pentru el. Chiar dacă nu e o pisică de casă, ea toarce, mârâie, mănâncă şi miaună.Fecioara e o persoană practică, orientată spre detalii şi concentrată. Un animal bun pentru aceasta ar putea fi un dihor. El e liniştit, prietenos, curios, inteligent şi poate fi un prieten excepţional.Deoarece e o provocare pentru acest nativ să ia o decizie, e posibil ca animalul potrivit să fie, de fapt, mai multe. Sperăm că animalele de companie pe care le alege să se înţeleagă între ele, pentru că Balanţa urăşte conflictul.Unui Scorpion i-ar plăcea să aibă un şarpe ca animal de companie, pentru că e la fel de misterios şi imprevizibil ca şi el.Săgetătorul adoră să fie liber şi sălbatic, deci un cal e cel mai bun animal pentru el. Energia lor ar trebui să fie direct proporţională.Capricornul e o persoană practică şi are nevoie de un câine care să poată avea mai multe roluri, şi de pază, dar şi de companie. Rasa Akita ar fi o alegere bună, pentru că e demnă, curajoasă şi loială.Vărsătorul e foarte priceput în tehnologie, aşa că ar prefera un hamster sau un gerbil care are o cuşcă super complexă, cu tuburi, roţi şi senzori.Peştii pot fi extrem de visători şi uituci. Deloc suprinzător, un peşte e animalul ideal pentru ei. Aceştia adoră să se uite la un acvariu plin cu peşti exotici, iar dacă uită să îi hrănească, e în regulă pentru că aceştia pot supravieţui până la o săptămână fără hrană.Cel mai potrivit animal de companie pentru acest nativ este un câine Boston Terrier. El are fel de multă energie ca şi Berbecul, şi deşi e mic, e robust şi mereu pregătit să plece atunci când stăpânul său doreşte.TaurTaurul este o persoană lentă şi constantă, aşa că cea mai bună alegere pentru el e o broască ţestoasă.Gemenii pot comunica aproape cu toată lumea, astfel că animalul perfect este evident un papagal care vorbeşte.