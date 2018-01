4 zodii pentru care 2018 va fi cel mai fericit an

Zodia în care te-ai născut are o influenţă considerabilă asupra personalităţii şi destinului tău.

Ai anumite calităţi pe care trebuie să le foloseşti corect pentru a avea o viaţă fericită. Indiferent cum a fost 2017, 2018 aduce o mulţime de noi şanse şi oportunităţi.Iată 4 zodii care au în faţă cel mai fericit an de până acum:Când un Leu se simte încrezător, el radioază şi oamenii nu pot face nimic altceva decât să-l admire. Când e capabil să-şi accepte slăbiciunile, el devine invincibil. E posibil ca în 2017 să fi pierdut ceva sau pe cineva, sau chiar pe tine însuţi, dar anul acesta va fi diferit. Calea corectă o vei găsi prin acceptare şi prin înţelegerea faptului că lucrurile nu sunt perfecte. De asemenea, vei descoperi ceva care te va face să fii diferit şi unic. Acest lucru va veni ca o eliberare e sentimentelor tale. Slăbiciunile şi punctele tale forte fac parte din ceea ce eşti, trebuie doar să le accepţi să fii o persoană uimitoare. 2018 va fi un an plin de surprize. Nu vei ştii când se întâmplă, dar viaţa ta se va schimba brusc în mai bine. Te vei trezi într-o zi şi îţi vei da seama că eşti cu adevărat fericit.Acest semn e condus de Jupiter, planeta evoluţiei,, oportunităţilor şi expansiunii. Ghidat de ea, acest nativ ţinteşte mereu pentru ceva mai bun şi mai înalt. 2017 a venit cu mari schimbări pentru tine şi încă te adaptezi. 2018 este anul în care culegi fructele din aceste schimbări. Întreaga ta fericire este legată de optimismul pe care trebuie să îl ai mereu. Vrei să fii înconjurat de oameni care te vor sprijini în îndeplinirea viselor tale şi care te vor ţine departe de dezamăgire şi eşec.Acesta e anul în care trebuie să păstrezi acei oameni cât mai aproape de tine. Deci ce te aşteaptă? O dragoste pe o meriţi şi o oportunitate în carieră.Ai supravieţuit anului 2017, care nu a fost deloc unul uşor. Frumosul e tot ce are o Balanţă nevoie în viaţă şi este sursa a tot ce are. Combinaţia perfectă pentru tine e echilibrul, armonia şi frumuseţea. Vrei să trăieşti în armonie cu totul şi cu toată lumea din jurul tău. Nu îţi place drama şi vrei să te poţi exprima. Va trebui să găseşti o artă care îţi va permite să te exprimi şi care îţi va aduce siguranţă şi fericire. Aminteşte-ţi de minusurile anului trecut, dar nu le lăsa să te conducă, ci tranformă-le în forţo şi motivaţie pentru acest nou an. Va fi cel mai fericit pentru tine pentru că vei fi din nou tu, cel real. Acum va fi momentul în care îţi vei da seama că înfloreşti şi nimic nu va mai conta în jur.GemeniEşti într-o căutare constantă de libertate. Nu vrei să depinzi de nimeni şi de nimic. 2017 a fost un an de confruntare cu propriile temeri, iar anul 2018 va fi anul în care vei scăpa de aceste frici. Aceasta va fi o mare sursă de fericire atunci când vei reuşi. Vei putea să priveşti lumea dintr-o perspectivă cu totul diferită, vei putea privi partea plină a paharului mai intens ca niciodată. În acest vei vei atrage tot ceea ce ţi-ai dorit vreodată, nimic nu te va mai reţine!