3 zodii care simt pericolul înainte ca el să se producă. Sunt extrem de intuitive!

Unele zodii tind să fie mai receptive decât celelalte. Ele văd lucrurile rele înainte ca ele să se întâmple!

Care sunt zodiile cele mai intuitive cu privire la veştile proaste?

Fiecare semn zodiacal are un element unic: foc, pământ, aer sau apă. Fiecare element are o calitate distinctă, care, la rândul ei, joacă un rol în cele 12 personalități ale zodiacului. De exemplu, semnele de foc (Berbec, Leu, Săgetător) sunt pasionate, entuziaste și puternice, la fel ca focul. Între timp, semnele pământului (Taur, Fecioară, Capricorn) tind să fie mai stabile și mai practice, în timp ce semnelor de aer (Gemeni, Balanță și Vărsător) le place să fie sociabile şi logice. Nu în ultimul rând, semnele de apă (Rac, Scorpion, Peşti) sunt hipersensibile și enigmatice. La fel ca apa, se pot adapta cu ușurință la mediul înconjurător, dar pot, de asemenea, să se înece dacă vibrează pe o frecvență scăzută.Aşadar, semnele de apă sunt cele care prevăd cel mai bine dacă urmează să se întâmple ceva rău, dar şi semnele de foc sunt intuitive, doar că este vorba de un alt fel de intuiţie.Da, Racul este plângăcios, dar are un motiv bun. Acesta este primul semn de apă din zodiac, motiv pentru care receptivitatea lui emoţională nu este una obişnuită. Racul este incredibil de receptiv la mediul în care trăieşte, să nu mai vorbim despre sentimentele celorlalţi.Dacă cineva se pregăteşte să îi dea o veste proastă, sunt şanse mari ca el să simtă emoţia acelei persoane înainte ca discuţia reală să aibă loc. Acest semn este foarte empatic la durerea şi sentimentele altor oameni.Dacă e cineva în lume renumit pentru simţurile sale ascuţite, atunci este vorba despre Scorpion. Nimeni nu îl poate păcali. El este foarte conştient de ceea ce se întâmplă în jur. Îi place să sape şi să descopere adevăruri ascunse, de aceea majoritatea oamenilor sunt îngroziţi de el.Cu toate acestea, îi place ca ceilalţi să îl considere intimidant.Totul vine cu un preţ şi, uneori, să simţi totul nu e la fel de uşor precum pare. Planeta dominantă a Peştilor este Neptun care guvernează imaginaţia, visele şi subconştientul. Cel de-al treilea ochi este larg deschis, iar mintea sa este la fel de vastă ca şi spaţiul cosmic. E atât de conectat la tot încât pare ireal. Cea mai bună parte este că toată lumea crede că trăieşti în propria sa lume, când, în realitate, el este peste tot.