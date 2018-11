Black Friday este intotdeauna o perioada extrem de asteptata de toti si stim ca toata aceasta poveste poate deveni putin agitata si extenuanta.

4. Douglas Naturals Cleansing Oil with petals

5. Douglas Rich soothing cream.

6. Douglas Spot reducing serum

Liste peste liste, strategii, cautari pe net si momentul mult asteptat: miezul noptii si startul oficial al reducerilor.Asadar, ti-am pregatit mai jos o lista cu top produse de beauty pe care sa le tintesti de acest Black Friday.Nu conteaza ce perie de curatare a fetei ai folosit pana acum deoarece aceasta revolutionara perie de curatare faciala cu pulsatii T-sonice si sistem anti-imbatranire iti va imbunatati cu siguranta rutina de curatare. LUNA 2 este proiectata sa reduca petele in timp ce abordeaza cu eficienta preocuparile legate de imbatranirea pielii. Este disponibila in 4 variante, asadar o poti alege pe cea potrivita tipului tau de piele.Aceasta perie care curatara care ilumineaza tenul este cea mai bine vanduta pe Amazon si este favorita bloggerilor de beauty – siliconul ultra igenic este perfect pentru orice tip de piele. In plus vine in 6 variante de culori – de la roz perlat la negru.Pentru cateva momente in fiecare zi, UFO te transpune intr-o lume numai a ta cu o tehnologie care livreaza rezultatea ametitoare si care ofera o experienta indulgenta pentru simturi. Un tratament perfect cu masti compatibile UFO este chintesenta expertizei coreene in domeniul mastilor care se impleteste cu tehnologia de frumusete suedeza si cu formulele sale care ofera un tratament facial decadent in doar 90 de secunde la tine acasa.Ulei de curatare cu petale de trandafir. Produsul contine extract de trandafir, curata pielea pentru a-i pune in evidenta frumusetea naturala. Trandafirul este recunoscut pentru frumusetea sa si pentru proprietatile sale de catifelare.Se absoarbe rapid, lasand pielea fina, supla si matasoasa. Testata dermatologic si oftalmologic. Fara parabeni. Extractul de iarbă grasa pentru antioxidare, hidratare si impotriva mancarimii, precum si untul de shea ajuta la catifelarea, hidratarea și restructurarea pielii.Minimizeaza petele si protejeaza pielea cu o textura ultrafina si ultrausoara. Testat dermatologic si oftalmologic. Fara parabeni.De acest Black Friday beneficiezi de o reducere de 40% la al doilea produs cumparat la toate produsele Douglas Collection Frenezia de Black Friday FOREO se va desfasura incepand cu 16 Noiembrie cu discounturi atractive de pana la 30% aplicate la o varietate de best seller-uri pe care trebuie sa le ai si pot fi gasite in magazinele Douglas