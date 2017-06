Noul Syoss Root Retoucher te scapă instant de grija rădăcinilor vizibile

Ești mereu pe fugă. Alergi între job, casă, întâlnirile cu prietenele pe care nu le-ai mai văzut de multă vreme, cumpărături, școala copiilor sau cursurile tale de perfecționare. Tu ești genul acela de femeie despre care ceilalți zic că este mereu în priză și că „le face pe toate”.

Noul Syoss Root Retoucher te scapă de o grijă în plus: cea a rădăcinilor care se văd la puțin timp după ce te-ai vopsit. Sub formă de spray, Syoss Roots Retoucher acoperă instant rădăcinile, fie ele de altă culoare sau grizonante, în mai puțin de 3 secunde. Disponibil în 5 nuanțe: blond deschis, blond închis, șaten, șaten închis și roșcat cașmir, Syoss Root Retoucher uniformizează diferențele de culoare de la rădăcini, pentru ca tu să te simți confortabil și între vopsiri sau vizitele la salon.Se aplică incredibil de simplu: tot ce ai de făcut este să pulverizezi Syoss Root Retoucher pe rădăcini, să aștepți 30 de secunde – cât timp se usucă și ești gata de o nouă zi. O aplicare durează până la prima spălare, iar un singur flacon este suficient pentru 25 de aplicări.Cum 64% dintre femeile cu vârste cuprinse între 25 și 49 de ani din Europa își doresc o culoare uniformă de păr de la rădăcini și până la vârfuri, practic, să arate mereu ca și când tocmai au fost la salon, Syoss Root Retoucher este perfect pentru oricine are un stil de viață ocupat. Este o soluție simplă, care nu necesită foarte mult timp: pigmenții de culoare din spray acoperă imediat rădăcinile, chiar şi firele albe.Îl găsești în magazine și în online, gata să-l porți cu tine în geantă și să-l folosești oriunde. Cu Syoss Root Retoucher ai soluţia perfectă pentru acoperirea instantă a rădăcinilor dintr-o singură aplicare!