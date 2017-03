6 trucuri simple de machiaj care împrospătează rapid tenul

Acestea sunt cele mai bune soluţii la care poţi să apelezi dimineaţa când eşti pe fugă şi tenul tău arată obosit. Descoperă cele mai simple trucuri de machiaj pentru un ten impecabil!

Amestecă fondul de ten cu crema hidratantă

Foloseşte anticearcănul şi pentru alte zone

Foloseşte iluminatorul şi pentru alte zone

Nu apela la machiajul smoky eyes dimineaţa

Nu renunţa niciodată la mascara

Rujul va completa perfect look-ul tău

Nu trebuie să apelezi la numeroase produse de machiaj pentru a obţine un look natural şi proaspăt. Există câteva trucuri simple pe care le poţi aplica şi atunci când eşti pe fugă, iar efectul va fi unul vizibil îmbunătăţit. Tenul tău va arăta mai proaspăt, curat şi luminos. Iată care sunt aceste trucuri simple de machiaj prezentate de purewow.com pe care te poţi baza dimineaţa:Este una dintre cele mai practice şi rapide soluţii pentru ca tenul tău să arate luminos. Prin amestecarea cremei cu fondul de ten vei conferi un plus de hidratare tenului şi eviţi accentuarea zonelor unde pielea este mai uscată. Acest mic truc funcţionează de minune atunci când ţi se pare că tenul tău arată foarte obosit şi nu ai timp să faci un machiaj elaborat.Chiar dacă eşti obişnuită să-l foloseşti doar pentru a acoperi cearcănele de sub ochi, trebuie să ştii că anticearcănul poate să fie de folos să maschezi roşeaţa care apare uneori în jurul nasului sau sub bărbie. Este un truc simplu, dar foarte important.Ştii deja că iluminatorul face minuni atunci când este aplicat pe obraz, însă un efect şi mai puternic obţii atunci când îl foloseşti pentru colţul interior al ochilor sau puţin mai jos.Prin aplicarea iluminatorului în această zonă, ochii vor fi luminoşi şi maschezi cearcănele care uneori sunt foarte greu de ascuns.Păstrează smoky eyes pentru seară, iar în schimb dimineaţa apelează la un machiaj care să confere cât mai multă luminozitate ochilor şi tenului. Foloseşte farduri în nuanţe deschise şi neutre împreună cu un tuş pentru pleoape pentru a obţine un machiaj simplu şi elegant.Oricât de grăbită ai fi dimineaţa, nu renunţa niciodată la mascara. Un strat discret de rimel va schimba totul, deoarece genele tale vor fi perfect conturate şi ochii mai mari.Fie că foloseşti nuanţele delicate de roz, piersică, nude sau unele mai îndrăzneţe (roşu, corai), rujul va completa perfect machiajul natural şi îţi va însenina toată ziua. Astfel că, dacă te-ai trezit dimineaţa cu tenul obosit, acum vei fi pregătită să înfrunţi ziua cu mai mult curaj şi încredere, deoarece tenul tău arată proaspăt şi luminos.