Masca pentru corp care îți va face pielea frumoasă și catifelată. Cum să o prepari

Poate ai observat că pe timp de iarnă pielea ta este mult mai uscată. Are nevoie de o îngrijire specială, iar ingredientele naturale te ajută să-i redai strălucirea și suplețea.

Nu doar tenul are nevoie de hidratare și măști nutritive, ci și pielea de pe corp. Una dintre soluțiile pe care să le încerci este masca naturală cu fructe pentru corp. Este ușor de preparat și folosit, iar efectele sunt uimitoare. Pielea ta își va recăpăta hidratarea și strălucirea.





O mască foarte eficientă este cea obținută din afine și piersici. Nu doar că îi va reda sănătatea și frumusețea pielii tale, dar îți va oferi un plus de prospețime și o aromă îmbietoare. Este un tratament ideal pentru a-ți pregăti corpul pentru petrecerile de Sărbători.





Beneficiile afinelor pentru piele

Sigur ai aflat că afinele sunt deosebit de benefice pentru sănătate. Aceste fructe conțin cantități mari de antocianine, antioxidanții care îi oferă culoare albastră și care are efecte protectoare asupra organismului. Iar aceste substanțe au beneficii nu doar intern, ci și extern. Afinele mai conțin și vitamina A, care ajută pielea să-și păstreze sănătatea, dar și vitamina C, care are un rol de prevenire a îmbătrânirii.





Beneficiile piersicilor pentru piele

Și piersicile au un conținut ridicat de vitamina A și C, care sunt esențiale pentru o piele sănătoasă. Pe lângă acestea, conțin și acizi care au un efect de exfoliere delicată, eliminând celulele moarte și eliberând porii. Folosite regulat, piesicile ajută la reducerea ridurilor fine, lăsând pielea frumoasă și strălucitoare.





Mască pentru corp cu afine și piersici

Pentru a prepara această mască hidratantă și hrănitoare ai nevoie numai de ingrediente naturale. Este o alternativă excelentă pentru produsele cosmetice din comerț, care conțin numeroase substanțe sintetice cu efect nociv.





Ingrediente și ustensile:

500 de grame de afine congelate

6 piersici proaspete, tăiate felii

blender sau robot de bucătărie

pensulă pentru aplicare





Pentru că afinele pătează materialele textile, este de preferat să aplici această mască de corp stând în cadă.





Mod de preparare:

Spală piersicile și taie-le în bucăți.

Adaugă toate fructele în blender și amestecă-le bine, până când devin o pastă omogenă.

Adaugă puțină apă plată dacă vrei să obții un amestec mai subțire.

Pune masca într-un bol din ceramică sau plastic.





Mod de aplicare:

Ia cu tine în baie bolul cu pasta din fructe și pensula pentru aplicare.

Intră în cadă și începe aplicarea de la față către picioare.Evită zona ochilor, a buzelor și a urechilor, dar și zona intimă.

După ce ai aplicat pe tot corpul, lasă masca să acționeze timp de 15 minute.

Este posibil să simți o ușoară senzație de mâncărime, dar este normal, din cauza conținutului de acizi din fructe.





Când ești pregătită să îndepărtezi masca de pe corp, stropește cu un jet de apă călduță, apoi folosind un burete de baie îndepărtează amestecul de fructe de pe corp. Nu uita să pui o sită deasupra scurgerii pentru a colecta rezidurile care pot înfunda scurgerea. Clătește-te bine cu dușul, având grijă să elimini complet masca de pe piele.





Această mască pentru corp este perfectă pentru ca pielea ta să devină sănătoasă și strălucitoare în mod natural. Este suficient dacă o folosești o dată pe săptămână.