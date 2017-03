Cele mai eficiente tratamente care te scapă de celulită

Aspectul neplăcut de coajă de portocală este provocat de grăsimea de formă neregulată care se află sub piele. Poţi avea celulită indiferent dacă eşti slabă sau mai plinuţă, iar femeile sunt mult mai predispuse decât bărbaţii.

alimentaţia nesănătoasă

dietele aspre

metabolismul lent

lipsa activităţii fizice

schimbările hormonale

deshidratarea

indicele grăsimii corporale

grosimea şi culoarea pielii

Criolipoliza

Tratamentele cu laser

Lipomasajul

Creşterea masei musculare

Deşi este o situaţie normală şi nu afectează în niciun fel sănătatea, orice femeie îşi doreşte să aibă pielea perfect netedă, fără urmă de celulită.Culoarea pielii este importantă în ceea ce priveşte vizibilitatea celulitei. Dacă ai pielea închisă la culoare, celulita este mai puţin vizibilă. Prin urmare, în cazul în care pielea ta este albă, o cremă autobronzantă te-ar putea ajuta să reduci aspectul de coajă de portocală. Iată câteva dintre tratamentele împotriva celulitei care dau rezultate, potrivit webmd.com Această procedură noninvazivă funcţionează prin îngheţarea şi distrugerea celulelor de grăsime. Odată distruse, celulele de grăsime sunt eliminate în mod natural de organism. Criolipoliza este folosită de obicei pentru sculptarea corpului prin îndepărtarea celulelor de grăsime, dar are ca efect şi reducerea aspectului de coajă de portocală. Este nevoie de până la trei şedinţe de tratament şi aproximativ trei sau patru luni pentru ca rezultatele să fie vizibile.De obicei, tratamentele cu laser împotriva celulitei combină masajul, liposucţia sau terapia cu lumină. În acest fel lichefiază celulele de grăsime care se află imediat sub piele şi care dau aspectul specific de celulită, dar reduc şi aderenţa dintre stratul de grăsime şi ţesutul conjunctiv, ceea ce estompează denivelările de la suprafaţa pielii.Alte efecte ale tratamentului cu laser sunt stimularea circulaţiei sanguine, scăderea retenţiei de fluide în ţesuturi şi sporirea elasticităţii pielii. Rezultatele tratamentelor cu laser împotriva celulitei pot dura până la şase luni.Masajul este un tratament eficient împotriva celulitei, principalele sale efecte fiind stimularea circulaţiei sanguine şi eliminarea excesului de lichide din ţesuturi, care au ca efect reducerea aspectului de coajă de portocală. Lipomasajul are cel mai puternic efect din acest punct de vedere şi este realizat de obicei cu ajutorul unor aparate care masează pielea în profunzime, reducând aderenţa dintre ţesutul conjunctiv şi celulele de grăsime. Deşi are efecte imediate, această procedură nu dă rezultate care durează în timp, iar unii specialişti sunt de părere că ar putea provoca scăderea elasticităţii pielii şi agravarea ulterioară a celulitei.Oamenii au celulită indiferent de greutatea corporală, dar celulita este mult mai vizibilă în cazul celor care se confruntă cu kilogramele în plus. Cel mai eficient tratament pentru îndepărtarea celulitei este acela de a reduce nivelul de grăsime din organism şi de a-ţi tonifia musculatura. Optează pentru o alimentaţie sănătoasă, renunţă la dulciuri, băuturi carbogazoase, exesul de sare sau de alcool. Exerciţiile de tip cardio te ajută să-ţi lucrezi musculatura întregului corp, iar exerciţiile care lucrează zone precum picioare, pulpe şi fese, unde celulita este de obicei accentuată, oferă cele mai bune rezultate.