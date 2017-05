În funcție de activitățile pe care le ai într-o zi, se poate să faci duș și de două ori pe zi, mai ales dacă faci și sport. Însă știi ce se întâmplă dacă nu mai faci duș un an? Experții ne-au ajutat să dezlegăm misterul.

5 lucruri care se întâmplă atunci când nu mai faci duș un an

Dacă faci duș prea des, cum ar fi de două ori pe zi sau mai mult, poți perturba bariera pielii, ceea ce ar putea duce la apariția iritațiilor și inflamațiilor. Experții în sănătate ne-au dezvăluit ce se întâmplă ipotetic cu pielea ta, dacă nu mai faci duș un an. Iată câteva dintre cauzele acestei acțiuni!Dacă nu transpiri foarte mult de obicei și nu te murdărești prea tare, probabil că nu vei afecta pielea foarte tare dacă nu faci duș timp de un an, cu condiția să îți speli în continuare anumite părți ale corpului. Însă vei dezvolta un miros al corpului care nu îți va plăcea.Dacă faci duș rar, s-ar putea să apară un exces de acumulare de celule moarte de piele. Hiperkeratoza reprezintă îngroșarea stratului exterior al pielii.După cum afirmă experții în sănătatea pielii, fiecare tip de piele reacționează în mod diferit la o pauză de un an în ceea ce privește dușul.Dar, în general, atunci când pielea nu este curățată sau exfoliată, pot apărea mâncărimi din cauza lipsei de exfoliere și erupții sau iritații în anumite părți ale feței, scalpului și pieptului.Pe lângă mirosul ciudat al corpului care apare inevitabil, în momentul în care nu mai faci duș un an există și o creștere a bacteriilor și ciupercilor în zona inghinală și la nivelul subrațului, feselor și picioarelor.Dacă ești expus la murdărie și ai o tăietură sau zgârieturi pe piele, va trebui să cureți zona. Dacă o lași așa, vei deveni mai predispus la infecții.În concluzie, există nenumărate efecte secundare ciudate care apar dacă nu mai faci duș un an. Nu este recomandat să eviți dușul pentru un timp atât de îndelungat, dovadă fiind și problemele enunțate de specialiști mai sus. Iar la un moment dat, înainte de a apărea problemele mai grave, s-ar putea să te deranjeze propriul miros destul de tare, ca să nu mai spunem de cei din jurul tău.