Ce se întâmplă dacă îţi ţii picioarele în oţet o dată pe săptămână

Mulţi dintre noi ne simţim frecvent picioarele obosite şi chiar avem dureri din cauza mersului prea mult, a suprasolicitării sau a încălţămintei necorespunzătoare.

Remediul perfect pentru tratarea picioarelor cu ajutorul oţetului:

Iată alte beneficii ale oţetului:

Ştim cu toţii că oţetul a fost asociat cu vindecarea mai multor probleme de sănătate. Oţetul din cidru de mere este un ingredient extrem de sănătos care poate fi folosit în diverse scopuri. Oţetul este o substanţă sigură, folosită în mod normal pentru gătit. Totuşi, atunci când este utilizat pentru picioare, este important să fie diluat. Pentru a prepara soluţia, e necesar să foloseşti o parte oţet şi două părţi apă.Soluţia va avea un miros puternic la început, de aceea se pot adăuga uleiuri esenţiale pentru a-i schimba mirosul. Cercetările au descoperit că oţetul are proprietăţi anti-fungice care ajută la curăţarea picioarelor. Poate fi folosit şi pentru combaterea mirosurilor neplăcute ale picioarelor. Înainte de a-ţi înmuia picioarele în oţet, este foarte important să le spălaţi bine cu apă şi săpun.Ţinerea picioarelor în această soluţie din oţet şi apă poate ajuta, de asemenea, pentru tratarea, neutralizarea şi vindecarea afecţiunii fungice numită piciorul atletului. Aceasta afectează degetele de la picioare şi talpa piciorului. Oţetul poate ajuta şi la tratarea ciupercii de la nivelul unghilor de la picioare. Tălpile uscate şi crăpate pot avea beneficii vizibile cu ajutorul acestei soluţii, însă apa folosită trebuie să fie rece, cea caldă va usca şi mai mult pielea.De asemenea, după înmuierea picioarelor, pune-ţi şosete din bumbac pentru ca picioarele să respire. Oţetul poate trata chiar şi verucile (negi) sau bătăturile, pentru că acesta are proprietăţi exfoliante. După folosirea oţetului, utilizează o ustensilă specială(piatră ponce) pentru îndepărtarea pielii aspre. Pentru un tratament mai puternic, oţetul poate fi adăugat direct pe zonele afectate cu ajutorul unui tampon din bumbac.Oţetul din cidru de mere are proprietăţi antiinflamatorii care sunt esenţiale pentru vindecarea arsurilor. Dacă te-ai ars pe picioare sau pe orice altă zona a corpului, tot ce trebuie să faci este să adaugi oţet în apă şi apoi să aplici pe zona afectată. Acest lucru va ajuta la hidratarea pielii şi va calma arsura.Ţinerea picioarelor în oţet te poate ajuta să scapi de crampele musculare. De asemenea, consumă 2 linguri de oţet şi lingură de miere amestecate într-un pahar cu apă caldă, în timp ce picioarele sunt înmuiate în oţet. Această procedură grăbeşte şi calmează mult mai repede problema.