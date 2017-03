6 tendințe în frumusețe inspirate de anii '90

Stilul anilor '90 și moda inspirată de acea vreme se simt tot mai puternic în tendințele pentru 2017. În ceea ce privește coafurile, machiajul sau manichiura, elemente care ne sunt cunoscute din anii '90 sunt acum reinventate.

Machiajul ochilor în nuanțe de albastru

Tunsorile în scări

Rujul maro

Clamele pentru păr

Manichiura french

Coada înaltă

Iată câteva dintre tendințele pe care să le încerci:Albastrul deschis, adesea pal, era alegerea tuturor în materie de fard pentru pleoape în anii '90. În acest an, încearcă albastrul sub forma eyelinerului care să-ți contureze linia genelor, în nuanțe puternice și intense de albastru, precum cobalt, belumarin sau albastru regal.Șuvițele inegale, filate ușor la vârfuri, în stilul coafurii celebre purtate de personajul Rachel din serialul "Friends", sunt iarăși foarte populare. Acum sunt incluse în cadrul tunsorilor pentru părul lung, dar și în cadrul celor de tip bob franjurat.Cine nu a avut un ruj într-o nuanță închisă de maro în anii '90? Staruri precum Gwen Stefani sau Naomi Campbell nu se putea despărți de el. În 2017, încearcă nuanțe care au tonuri subtile de mov și nu uita că rujurile mate sunt în continuare în tendințe. Poți asocia aceste două trenduri pentru un look impecabil.Ne sunt foarte cunoscute clamele acelea pentru păr pe care toată lumea le purta în urmă cu mai bine de 20 de ani.Dar în prezent au revenit în trend, sub formă modernă și interesantă. Poartă clamele metalice, care să-ți accesorizeze perfect orice coafură.Manichiura frech clasică, cu vârfurile unghiilor evidențiate cu alb, un stil clasic al anilor '90, este acum reinventată. Există în prezent variante deosebite și moderne de a realiza stilul french. Încearcă o manichiură french cu vârfuri colorate în orice altă culoare, dar și în nuanțe metalice sau glitter.Vedetele pop ale anilor '90 iubeau acest look, inclusiv Britney Spears, idolul adolescentelor de atunci. Deși această coafură s-a menținut pe "linia de plutire" ani la rândul, în 2017 pare să fie un trend major, purtat de staruri precum Jennifer Lopez sau Beyonce.