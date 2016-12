Remedii naturiste pentru mâinile crăpate și uscate

Dacă ai mâinile crăpate și uscate, îți propunem să intervii eficient și imediat.

Există multe remedii naturiste, pe care le poți încerca și tu acasă, pentru a reda catifelarea mâinilor tale, mai ales în sezonul rece. Printre cauzele care provoacă uscarea și crăparea pielii mâinilor se numără vremea rece și uscată, indicele scăzut al umidității, spălarea frecventă a mâinilor, folosirea săpunurilor dure, folosirea anumitor medicamente sau îngrijirea neadecvată a mâinilor. Dar remediile naturiste de mai jos te vor ajuta să scapi de mâinile crăpate și uscate și să faci loc hidratării și catifelării în viața ta. Iată care sunt acestea!









Miere pentru tratamentul mâinilor uscate





Beneficiile mierii pentru sănătate sunt deja cunoscute. Vestea bună este că mierea este perfectă și pentru pielea ta. Aceasta are un conținut bogat de antioxidanți, având proprietăți antimicrobiene și umectante. Se combină 1-2 lingurițe de miere cu 1/2 de linguriță de ulei de măsline și câteva picături de zeamă de lămâie proaspăt stoarsă. Se aplică această cremă pe mâini și se lasă să acționeze pentru 15-20 de minute, după care se spală mâinile cu apă caldă și se șterg ușor. Se repetă procedeul de 2-3 ori pe săptămână.





Tratament cu aloe vera pentru mâinile crăpate





Aloe vera este perfectă pentru mâinile crăpate.Datorită enzimelor miraculoase și a altor componente, aloe vera asigură un echilibru corect de umiditate, proteine și vitamine pentru mâinile uscate. De asemenea, această plantă ajută și la vindecarea fisurilor prin regenerarea celulelor pielii. Se taie o frunză de aloe vera și se scoate gelul din aceasta. Poți folosi și gel de aloe vera direct. Se aplică gelul pe mâini și se lasă să acționeze pentru cel puțin 15-20 de minute, după care se clătesc mâinile cu apă caldă. În momentul în care cumperi direct gel de aloe vera, ai grijă ca acesta să nu mai aibă nimic altceva în compoziția sa pe lângă gel pur de aloe vera.





Mască cu avocado pentru mâinile aspre





Știai că poți folosi fructul de avocado pentru hidratarea mâinilor? Avocado are un conținut bogat de grăsimi mononesaturate, perfecte pentru pielea uscată. În plus, acest fruct conține și o cantitate mare de vitamina A, C și E. Se amestecă pulpa de la jumătate de avocado copt cu 1 lingură de miere. Se aplică această combinație pe mâini și se lasă pentru 10-15 minute, înainte de a te spăla pe mâini. Se repetă procedeul de 2-3 ori pe săptămână.





În aceeași formulă de mai sus, poți folosi și o banană coaptă, având același efect hidratant pentru mâinile tale.