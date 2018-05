Remedii naturale pentru un ten matur. Cum să-i redai fermitatea și elasticitatea

Odată cu trecerea timpului, pielea îşi pierde din strălucire şi din luminozitate. Primele semne ale procesului de îmbătrânire pe care nu trebuie să le treci cu vederea? Pielea lipsită de fermitate, fără tonus şi elasticitate.

“Procesul de îmbătrânire al pielii este un fenomen biologic inevitabil, care se produce într-un ritm şi într-un mod diferit în funcţie de moștenirea genetică a fiecăruia. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, producția de colagen și de acid hialuronic scade semnificativ. Astfel, pielea se deshidratează, își pierde elasticitatea, fermitatea, și încep să apară liniile fine și ridurile,” explică Diana Marandiuc, Trainer Naturys România.





Natura îți vine în ajutor cu remedii prețioase cu propietăți anti-aging și efect de lifting! Acestea atenuează ridurile de expresie, conferă strălucire și lasă pielea netedă.





“Pentru a ameliora aspectul ridurilor cauzate de trecerea timpului este important să introduci în rutina ta produse de îngrijire cu propietăți anti-aging. Există o serie de ingrediente naturale ideale pentru a contracara efectele procesului de îmbătrânire progresivă a pielii cauzată de trecerea timpului şi de expunerea la razele UV,” recomandă Diana Marandiuc.





Iată o serie de ingrediente naturale cu efect de lifting asupra tenului tău:





Ginseng Siberian - un ingredient ce întărește capacitatea organismului de a se adapta la factorii de stres interni și externi și de a întări sistemul imunitar. Extractul de gingseng Siberian are efecte revitalizante, stimulante și tonifiante asupra tenului!





Mazăre – foarte bogată în proteine, planta are puternice propietăți regenerante și efecte benefice anti-îmbătrânire. În plus, conferă pielii o mai mare elasticitate și redă suplețea și fermitatea țesuturilor cutanate, având efect de lifting.





Ulei de soia – bogat în acizi graşi esenţiali, săruri minerale, oligoelemente, lecitină, Vitaminele A şi E. – bogat în acizi graşi esenţiali, săruri minerale, oligoelemente, lecitină, Vitaminele A şi E.Are proprietăţi emoliente, nutritive şi mineralizante. Asigură un nivel optim de hidratare, protejează filmul hidrolipic al pielii şi îi redă elasticitatea şi supleţea pierdute.





Hamamelis - o plantă cunoscută încă din Antichitate datorită proprietăţilor sale terapeutice şi regenerante. Bogată în flavonoide, pectine şi mucilagii, stimulează formarea epiteliului şi îmbunătăţeşte microcirculaţia. Este recunoscut datorită acţiunii sale tonifiante, astringente, cicatrizante şi împotriva petelor pigmentare





Unt de Karite - Este un ingredient unic datorită conţinutului foarte mare de substanţe insaponificabile (de la 4% până la 18%), esenţiale pentru îmbunătăţirea fermităţii şi elasticităţii pielii. Untul de Karite este recunoscut pentru proprietăţile sale antioxidante, cicatrizante, emoliente, calmante, hidratante, regenerante şi reepitelizante.





Trandafirul de Damasc - are un conţinut bogat de principii active şi numeroase calități, fiind de asemenea, una din cele mai utilizate esenţe florale din cosmetică. Acţionând în perfectă afinitate cu pielea, acesta are proprietăţi calmante, astringente, cicatrizante şi antiinflamatoare. În plus, previne procesul de îmbătrânire şi formarea de riduri, tonifiând ţesuturile.