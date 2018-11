Vremea rece are un efect neplăcut, cu care numeroase persoane se confruntă: uscarea și crăparea buzelor.

Nu îți linge buzele

Respiră pe nas

Nu îți roade buzele

Evită balsamul de buze cu mentă sau ingrediente iritante

Renunță la rujurile mate

Evită alimentele sărate, picante sau foarte acre

Protejează-ți buzele de vânt

Încearcă o pastă de dinți naturală

Remedii naturale pentru buze crăpate

Scrub pentru buze cu zahăr de cocos

Gel de Aloe vera

Ulei de cocos

Balsam de buze cu miere

Unt de mango

Din fericire, există soluții naturale eficiente care îți permit să-ți hidratezi și să-ți vindeci rapid buzele.Pielea buzelor este mai subțire și mai delicată, ceea ce îți face buzele vulnerabile la vânt, alimente picante sau chiar pasta de dinți. Și unele deficiențe de vitamine pot cauza crăparea buzelor. În afara acestor probleme, iată ce ar mai trebui să eviți ca buzele tale să nu se mai crape:Obiceiul de a-ți linge buzele agravează uscarea pielii și așa sensibile a buzelor. Deși vrei să le umezești pentru a reduce senzația de piele uscată, saliva nu face altceva decât să irite și mai mult buzele. Saliva umană conține doi compuși care accentuează uscarea buzelor. Acestea sunt amilaza și maltaza. Prin urmare, obiceiul de a-ți linge buzele le va usca și mai tare și va contribui la crăparea lor.Este un obicei pe care nu îl conștientizăm, dar și ceva atât de simplu precum respirarea pe gură poate să-ți usuce buzele. Încearcă să respiri pe nas, pentru a le oferi buzelor tale timpul necesar de a se vindeca atunci când sunt crăpate.Atunci când pielea buzelor tale este uscată, ai putea fi tentată să le rozi în încercarea de a elimina pielea moartă. Dar nu faci altceva decât să agravezi problema și să-ți provoci răni dureroase și crăpături adânci.Unele produse pentru buze conțin mentă, ardei iute sau alte ingrediente menite să le crească volumul și să le facă să pară mai pline. Dar aceste substanțe sunt iritante și agravează problema buzelor uscate și crăpate. Alege produse hidratante și calmante care conțin propolis, lanolină, ulei de cocos, ulei de migdale sau vitamina E.Rujurile mate pot usca foarte tare buzele. Dacă vrei să porți un ruj mat, aplică înainte un balsam de buze intens hidratant.Unele alimente agravează uscarea buzelor. Printre ele se numără cele iritante precum alimentele foarte sărate, picante sau chiar fructele citrice. Cât timp buzele tale se vindecă, evită astfel de alimente.Vântul rece este un factor major în uscarea și crăparea buzelor în sezonul rece. Poartă eșarfă sau fular în zilele friguroase și acoperă-ți gura, astfel încât buzele să nu fie expuse. Aplică un balsam intens hidratant de fiecare dată când ieși din casă.Aromele artificiale și ingredientele sintetice din pasta de dinți pot cauza uscarea și iritarea buzelor.Potrivit unui studiu, substanța lauril sulfat de sodiu (ce apare pe lista de ingrediente drept "sodium lauryl sulfate") este principalul detergent inclus în pastele de dinți și are câteva efecte secundare, printre care și uscarea buzelor. Optează pentru o pastă de dinți naturală, care nu conține acest ingredient.Dacă ai încercat deja o mulțime de remedii din comerț pentru buzele crăpate, dar nimic nu a avut efect, este cazul să încerci și soluțiile naturale, intens hidratante. Iată câteva idei:Exfolierea buzelor este una dintre metodele prin care poți preveni uscarea și crăparea lor. Îți poți face un scrub natural din câteva ingrediente naturale. Ai nevoie de:1/2 linguriță cu miere1 linguriță cu ulei de cocos2 lingurițe cu zahăr nerafinat de cocosAmestecă toate ingredientele și pune-le într-un recipient mic cu capac. Masează-ți buzele cu acest scrub, apoi clătește și aplică un balsam hidratant.Aloe vera este folosită de foarte mult timp pentru îngrijirea pielii. Este un ingredient natural hidratant, cu proprietăți antiinflamatorii. Gelul de Aloe conține vitamine, minerale si antioxidanti care fac minuni pentru buzele tale.Aplică gel de Aloe pe buze și lasă-l să acționeze până când se usucă, apoi clătește-te.Uleiul de cocos este cel mai bun remediu natural pentru buzele uscate. Este bogat în acizi grași care sunt rapid absorbiți în piele. Conține vitamina E, un ingredient esențial pentru o piele sănătoasă, care are și efect antioxidant. Aplică ulei de cocos pe buze de câteva ori pe zi.Mierea are capacitatea de a hidrata și vindeca pielea, fiind remediul perfect pentru buze uscate și crăpate. Are și efect antibacterian, care previne apariția infecțiilor. Cum să-ți faci balsam de buze cu miere:Ai nevoie de:1 linguriță cu miere1 linguriță cu ulei de cocosun recipient micAmestecă ingredientele și pune-le într-un recipient mic cu capac. Aplică balsamul pe buze cu degetul sau cu o pensulă și lasă-l să acționeze.Untul de mango este extras din sâmburii de mango. Este bogat în antioxidanți, vitamina A și vitamina E. Grăsimile din untul de mango sunt trigliceride și acid oleic si stearic. De aceea, untul de mango este ideal pentru hidratarea și vindecarea buzelor crăpate. Aplică o cantitate mică de unt pe buze și lasă-l să acționeze.