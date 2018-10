De ce este benefic pentru tenul tău să bei apă cu lămâie

Potrivit specialiștilor, apa cu lămâie are patru beneficii majore pentru sănatatea tanului. Află de ce ar trebui să consumi mai des această băutură naturală.

Apa cu lămâie este de ani buni o băutură foarte populară. Unii oameni o beau dimineața, înainte de masă, iar alții păstrează o sticlă pe birou și beau apă cu lămâie de-a lungul zilei. Fie că o prepari acasă, fie că o comanzi la restaurant, apa cu lămâie este o alternativă bună pentru sucuri sau băuturi alcoolice și are numeroase efecte benefice asupra organismului.





Iar un organ al corpului pentru care apa cu lămâie are efecte pozitive este pielea. Plină de vitmina C, un antioxidant puternic, apa cu lămâie ajută pielea din multe puncte de vedere, de la reducerea efectelor îmbătrânirii și până la prevenirea acneei.





Iată ce beneficii are apa cu lămâie pentru ten:





Stimulează producția de colagen

Unul dintre beneficiile acestei băuturi din ingrediente naturale este acela că ajută pielea să producă mai mult colagen. Colagenul este o proteină care se găsește în mușchi, oase și piele și care oferă rezistență, elasticitate și contribuie la procesul de reinnoire celulară. Pielea cu un nivel ridicat de colagen arată și se simte sănătoasă și strălucitoare.





"Apa cu lămâie este detoxifiantă și conține un nivel ridicat de vitamina C. Consumul de vitamina C este important pentru piele deoarece are un rol major în producția de colagen. Cu toții ne dorim mai mult colagen în piele, pentru ca aceasta sa aiba un aspect sanatos", declară pentru popsugar.com Bianca Cheah, specialist wellnes.





Combate acneea și oferă pielii o strălucire sănătoasă

Vitamina C are un rol major și în combaterea acneei și a altor imperfecțiuni ale pielii. "Vitamina C elimină bacteriile și previne apariția acneei în special în cazul tenurilor sensibile", declară specialistul în terapii spa Marie Parodi. "Lămâia ajuta, de asemenea, la detoxifierea organelor, contribuind astfel la menținerea sănătății și strălucirii naturale a pielii", adaugă specialistul.





Susține buna funcționare a glandelor suprarenale

Glandele suprarenale sau adrenale sunt cele care produc hormoni esențiali pentru buna funcționare a organismului, așa cum este cortisolul, care are rolul de a regla funcții precum metabolismul, tensiunea arterială și răspunsul corpului față de stres.Atunci când glandele adrenale sunt suprasolicitate, rezultatul este o stare de oboseală, pete la nivelul pielii, un sistem imunitar săbit și chiar dureri musculare. De asemenea, afectează producția de sebum de la nivelul pielii și poate cauza apariția coșurilor. Una dintre metodele prin care menții sănătatea glandelor suprarenale este de a bea apă cu lămâie.





"Sucul de lămâie conține vitamina C, despre care numeroase studii au arătat că stimulează sistemul imunitar", declară medicul Charles Passler, fondatorul regimului alimentar Pure Change. "Efectele hidratante ale consumului de apă cu lămâie are, de asemenea, efecte pozitive asupra sistemului imunitar. Vitamina C oferă susținerea necesară glandelor suprarenale, astfel încât tu să faci față stresului mai bine", adaugă medicul.





Protejează celulele pielii de efectul radicalilor liberi