De ce ar trebui să foloseşti o cremă de faţă cu retinol? 4 beneficii

Există pe piaţă numeroase creme şi seruri pentru ten care sunt promovate ca având formule inovatoare ce promit să oprească apariţia ridurilor şi eliminarea imperfecţiunilor. Din mii de produse, cu siguranţă îţi este dificil să le alegi pe cele care au ingredientele potrivite. Dar dincolo de branduri, preţuri sau promisiuni, trebuie să ştii că unele ingrediente au beneficii reale pentru tenul tău, iar altele poate că nu au niciun efect. Pe lista ingredientelor care funcţionează cu adevărat pentru îmbunătăţirea aspectului pielii se află retinolul.Retinolul este o formă de retinoid, o substanţă derivată din vitamina A. Este folosită atât în cremele cosmetice, cât şi în cele prescrise de medicii dermatologi, pentru a reduce ridurile şi liniile fine, pentru îmbunătăţirea texturii pielii şi diminuarea hiperpigmentării. Principalul efect al retinolului are loc la nivel molecular, accelerând procesul de reînnoire celulară. Atunci când este aplicat pe piele, retinolul contribuie la uniformizarea texturii. De asemenea, substanţele retinoide sunt adăugate în produsele antiacneice.Iată câteva dintre beneficiile cremelor cu retinol pentru tenul tău:Dacă te confrunţi cu acnee moderată sau severă care nu s-a ameliorat cu alte tratamente, o cremă de pe bază de retionoizi te-ar putea ajuta. Aplicat pe piele, retinolul eliberează porii blocaţi, eliminând astel principala cauză de apariţie a acneei. De asemenea, prin deblocarea porilor permit cremelor sau loţiunilor special concepute pentru tratarea acneei să pătrundă adânc în pori. Pe de altă parte, eliminând stratul de celule moarte de la suprafaţa pielii, retinolul previne blocarea porilor. Când foloseşti pentru prima dată o cremă cu retinoizi special concepută pentru tratarea acneei, te poţi confrunta cu un efect de piele înroşită, uscată, care ustură. Pe măsură ce foloseşti produsul în fiecare zi, pielea ta se va obişnui cu acest ingredient, iar reacţiile ulterioare vor fi tot mai blânde. Este foarte important de ştiut că unele creme pentru tratarea acneei sunt recomandate de obicei de un medic dermatolog şi pot fi cumpărate din farmacii.Nu ar trebui să le foloseşti fără recomandarea unui medic. Au o concentraţie mult mai mare de retinoizi comparativ cu cremele pe care le găseşti în magazinele cu produse cosmetice.Prin efectul de eliberare a porilor, retinolul poate îmbunătăţi semnificativ aspectul tenului, mai ales dacă te confrunţi cu imperfecţiuni precum puncte negre, comedoane sau pori lărgiţi. Pielea ta va fi mai netedă, dar şi cu un aspect vizibil întinerit datorită stimulării producţiei de colagen. Vitamina A are un rol esenţial în producţia de colagen, iar retinolul, un derivat al acesteia, funcţionează asemenea unui supliment aplicat local.Cremele care conţin retinol au capacitatea de a reduce ridurile şi liniile fine de la nivelul tenului. Acestea funcţionează prin stimularea producţiei de colagen, proteina care oferă elasticitate pielii. De asemenea, retinolul accelerează procesul de reînnoire celulară, ceea ce înseamnă că stimulează eliminarea celulelor moarte şi producerea unora noi. Acest proces contribuie la estomparea ridurilor. Este foarte important să foloseşti cremele pe bază de retinol pe timpul serii. Din cauza faptului că se degradează uşor la lumină, retinolul nu are acelaşi efect dacă este folosit pe parcursul zilei.Tot datorită stimulării procesului de reînnoire celulară, retinolul este un tratament foarte eficient şi în cazul petelor pigmentare apărute la nivelul tenului. Acestea sunt provocate de schimbările hormonale, în special cele care au loc în timpul sarcinii, dar şi de razele ultraviolete, în urma expunerii excesive la soare. Prin eliminarea treptată a stratului de celule de la suprafaţa pielii şi înlocuirea lor cu altele noi, retinolul ajută astfel la uniformizarea culorii tenului. Nu folosi niciodată cremele cu retinol pe timpul zilei şi evită expunerea la soare atunci când urmezi un tratament pentru depigmentare pe bază de retinoizi.