Crema hidratantă îți poate face rău?

Cum este posibil să te simți atât de bine când o aplici, dar să existe experți care pun sub semnul întrebării acest produs care pare esențial pentru pielea frumoasă și sănătoasă? Află dacă este posibil ca binecunoscuta cremă hidratantă să-ți facă de fapt rău.

Atunci când te gândești la produse inutile din cadrul ritualului de îngrijire a pielii precis îți atrag atenția mai degrabă formulele neobișnuite sub formă de picături, măștile sau scruburile, dar foarte rar te vei îndoi de utilitatea cremei hidratante. În cadrul studiilor realizate s-a constatat că majoritatea femeilor oscilează între gelul de curățare și crema hidratantă atunci când trebuie să indice care este cel mai important produs de îngrijire zilnică. De fiecare dată când li s-a cerut voluntarelor să elimine toate produsele care nu li se păreau necesare și să păstreze cel mult 2 au optat pentru aceste variante.



De ce ar trebui să procedezi diferit?

În opinia dr. Zein Obagi, dermatolog din Beverly Hills, fiecare cremă hidratantă nu este doar o risipă de bani, ci ar putea chiar să aibă un impact negativ asupra pielii. „În momentul în care aplici crema hidratantă în fiecare zi și dacă folosești o cantitate ridicată de produs pielea va deveni sensibilă, uscată, aspră, va avea un aspect tern și vei deregla procesul natural de rehidratare a pielii”, spune acesta.



Care este explicația din spatele acestor efecte negative?

Potrivit dr. Obagi pielea poate deveni dependentă de hidratarea furnizată extern și nu-și va mai asigura catifelarea folosind substanțele furnizate de întregul organism. Problema este că numai hidratarea naturală este cea care previne cu adevărat ridurile și pierderea fermității tenului. „Copacii își preiau nutrienții din sol. Nu contează cât de multe substanțe aplici pe ramuri sau trunchi. Dacă solul nu conține ceea ce au nevoie, se vor usca oricum și vor muri. Și pielea reacționează la fel”, spune dr. Obagi.

„Foarte puțini dintre pacienții mei au nevoie cu adevărat de o cremă hidratantă. , spune dr. Obagi. Pornind de la ideea că folosirea excesivă a produselor astringente nu face decât să creeze o producție și mai ridicată de sebum și să agraveze acneea este posibil ca această opinie să aibă o bază reală., spune dr. Obagi.

Specialistul este extrem de sceptic cu privire la formulele clasice ale cremelor. „Impresia mea este că se abuzează foarte mult de aceste produse. Sunt ușor de creat și vândut, iar companiile de cosmetice îți fac reclamă în mod agresiv, convingând majoritatea femeilor că dacă nu le utilizează li se va usca pielea și vor avea foarte multe riduri. Nu este deloc adevărat”, afirmă dr. Obagi.



Ce să faci dacă te-ai obișnuit să folosești cremă hidratantă?

„Pe măsură ce lupți împotriva dependenței create pielea ar putea să ți se pară uscată sau iritată. Ai putea avea inclusiv o senzație de usturime sau arsură, în funcție de cât de mult timp ai utilizat crema hidratantă, dar merită să treci prin asta. , spune dr. Obagi. Dr. Obagi consideră că ar trebui să renunți direct la ea, chiar și în timpul iernii și să aștepți între 3 și 6 săptămâni., spune dr. Obagi.



Există și alte păreri?

Deși dr. Obagi are o reputație excelentă, există și dermatologi care nu îi împărtășesc punctul de vedere întru totul. „La un anumit nivel cred că are dreptate, dar nu în totalitate. Când vine vorba despre nevoile de hidratare ale pielii, în unele cazuri se realizează în mod natural, dar în alte cazuri nu este posibil. Nu este vorba numai despre factorii genetici, ci și despre stres și expunerea la poluare. Nu putem controla mediul care ne înconjoară și uneori trebuie să susținem pielea pentru a garanta aspectul catifelat și neted”, spune dr. Doris Day, dermatolog din New York.