Cele patru ingrediente pentru o piele perfectă, recomandate de dermatologi

Există foarte multe produse cosmetice pentru îngrijirea pielii pe piață și este dificil să le alegi pe cele care funcționează cu adevărat. Cum găsești acele produse pentru îngrijirea pielii care îți fac tenul sănătos, frumos și strălucitor, așa cum ai visat mereu?

Potrivit medicilor dermatologi, secretul este să alegi produse care conțin ingrediente cu acțiune dovedită. Iată care sunt patru astfel de substanțe esențiale pentru un ten frumos și strălucitor, pe care să le folosești zilnic:

Acidul glicolic

Acidul glicolic, care este derivat din trestie de zahăr, este un alfa hidroxi acid (AHA) cu cele mai mici molecule. La fel ca toți acizii AHA, este un exfoliant chimic. În timp ce exfolianții mecanici îndepărtează celulele moarte prin frecare și abraziune, exfolianții chimici precum acizii AHA dizolvă celulele moarte și impuritățile, fiind astfel mai delicați cu pielea. Și pentru că acidul glicolic are cea mai mică moleculă dintre toți acidii AHA, este capabil să penetreze pielea și să ofere cele mai bune rezultate posibile.

Beneficii

Folosirea acidului glicolic îți va lăsa pielea catifelată și cu un aspect radiant, întinerit. „Acidul glicolic eliberează porii blocați și ajută în cazul în care te confrunți cu puncte negre sau acnee chistică”, declară medicul dermatolog Lily Talakoub pentru womenshealthmag.com. În același timp, poate estompa cicatricile lăsate de acnee și petele pigmentare.

Când și cum să folosești acidul glicolic

În cabinetele dermatologice se fac exfolieri cu concentrații de acid glicolic ce variază între 20 și 70%, dar acasă poți folosi zilnic acidul glicolic sub forma produselor cu o concentrație de aproximativ 10%. Îl poți aplica în orice moment al zilei, înainte de crema hidratantă. Dacă îl folosești dimineața, trebuie neapărat să aplici o cremă cu SPF pentru că acidul glicolic poate face pielea mai senibilă la soare.

Vitamina C

Vitamina C este unul dintre cei mai eficienți antioxidanți pentru aplicare topică, este de părere medicul citat. Are capacitatea de a neutraliza radicalii liberi, responsabili pentru degradarea celulară.

Beneficii

Nu doar că tratează și previne hiperpigmentarea, fotoîmbătrânirea și inflamația, dar aplicarea zilnică a vitaminei C pe ten poate stimula producția de colagen. Dacă locuiești într-o zonă cu nivel ridicat de poluare, vitamina C are capacitatea de a preveni efectele negative ale substanțelor toxice, păstrându-ți pielea radiantă de-a lungul zilei.

Când și cum să o folosești

Aplică crema sau serumul cu vitamina C dimineața, după ce te-ai spălat pe față, urmată apoi de o cremă cu SPF. Aplicarea unui antioxidant îți face pielea mai sensibilă la razele UV ale soarelui, astfel că protecția solară devine obligatorie.

Retinolul

Retinolul este un derivat al vitaminei A, cunoscut pentru beneficiile sale antiîmbătrânire.

Beneficii

Spre deosebire de alte ingrediente antiîmbătrânire, care au efect în stratul superior al pielii, retinolul îmbunătățește elasticitatea pielii în stratul superior, mijlociu și profund al pielii, prin stimularea producției de colagen și elastină. Prin urmare, îți va oferi rezultate uimitoare dacă este folosit corect.

„Retinolul este cea mai bună substanță antiîmbătrânire pentru că accelerează descuamarea pielii (procesul prin care celulele îmbătrânite sunt înlocuite cu altele noi), ceea ce regenerează pielea și îi oferă un aspect proaspăt, cu mai puține linii fine”, spune Talakoub.

Când și cum să folosești retinolul

„Retinolul poate fi cumpărat din magazine cosmetice sau din farmacii, pe bază de rețetă, în funcție de concentrație”, spune medicul.Există produse cu retinol având diferite procentaje de concentrație, în funcție de nevoile pielii. Ca o regulă generală, specialiștii recomandă folosirea unei concentrații de 0,4% pentru efectele anti-îmbătrânire de bază. După ce descoperi concentrația care funcționează cel mai bine pentru tine, include produsul cu retinol în ritualul de îngrijire de seară. Dacă este un serum, aplică-l după ce ți-ai curățat tenul, înaintea cremei hidratante. Dacă este sub formă de cremă, aplică-l seara ca ultim pas al ritualului de îngrijire. Retinolul are ca efect secundar apariția iritațiilor, uscarea și descuamarea pielii atunci când este folosit în concentrații mai mari. De aceea, introducerea sa ar trebui să se facă treptat, începând cu concentrații mai mici pentru ca pielea să se poată adapta.

Ceramidele

Ceramidele sunt lipide care apar în mod natural la nivelul pielii și formează bariera protectoare ce menține pielea hidratată. Atunci când aplici sub forma cremelor hidratante ceramide sintetice (care sunt concepute pentru mima efectul celor naturale) susții bariera naturală de protecție a pielii.

Beneficii

În timp ce persoanele cu o piele sănătoasă au peste 340 de tipuri de ceramide în stratul protector al pielii, cei care se confruntă cu afecțiuni precum psoriazis, dermatită atopică, acnee și mătreață au un nivel mult mai scăzut de ceramide, ceea ce afectează modul în care pielea își păstrează nivelul de hidratare.Aplicarea unui produs bogat în ceramide ar putea să combată această problemă.

Dar oricine poate beneficia de pe urma folosirii produselor cu ceramide. „Ceramidele mențin apa în stratul exterior al pielii, rezultatul fiind un ten cu aspect hidratat”, spune medicul dermatolog.

Când și cum să le folosești

Ceramidele se găsesc aproape întotdeauna în creme hidratante și mai puțin în loțiuni tonice sau pentru spălarea tenului. Tot ce trebuie să faci este să găsești o cremă bogată în ceramide pe care să o aplici pe ten dimineața și seara.

Atunci când adaugi aceste ingrediente în rutina ta zilnică ar trebui să o faci treptat. Pot fi folosite zilnic, dar medicul avertizează că acidul glicolic și retinolul accelerează procesul de reînnoire celulară, ceea ce poate duce la creșterea sensibilității pielii. Ar trebui să le introduci treptat în ritualul tău de îngrijire, aplicând aceste ingrediente o zi da și una nu în primele trei săptămâni de folosire.