Cele mai importante tendinţe în frumuseţe pentru 2017

Dintre zecile de trenduri şi stiluri în materie de machiaj, coafuri şi manichiuri pentru anul acesta, câteva dintre ele se conturează ca fiind cele mai importante, dar şi foarte uşor de purtat şi pus în practică. Iată ce să încerci:

Buze în nuanţe îndrăzneţe

Conturare folosind blush-ul

Un nou stil de smoky eye

Roşu "sânge de taur"

Pentru a încerca acest trend major trebuie să echilibrezi foarte bine machiajul. Pune-ţi buzele în valoare şi foloseşte în rest un machiaj discret. Vei avea un look modern şi interesant.Cunoscută şi ca tehnica "draping", această metodă presupune folosirea blush-ului pentru a-ţi evidenţia trăsăturile. Alege blush în nuanţe de roz şi corai, aplicându-l în special deasupra pomeţilor şi spre zona tâmplelor.În locul nuanţelor clasice de brun sau gri pentru machiajul smoky eye, încearcă o abordare nouă.Un strop de culoare complet neaşteptată va oferi un plus de originalitate acestui machiaj. Foloseşte albastru, verde închis sau nuanţe de mov prună pe pleoapa inferioară pentru a obţine un stil interesant şi inedit.Această nuanţă puternică de roşu are un cuvânt important de spus în tendinţele de frumuseţe pentru 2017. O poţi folosi sub forma unui ruj mat pentru buze sexy şi misterioase, pentru unghiile tale, dacă vrei o manichiură elegantă, sau chiar ca fard de pleoape, pentru un machiaj nonconformist şi cât se poate de îndrăzneţ.