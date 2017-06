Cine nu și-ar dori ca frumusețea să fie încorporată într-o pilulă pe care o poți lua oricând? Poate că în viața reală este puțin mai complicat decât atât, dar iată care sunt cele mai bune suplimente pentru o piele frumoasă!

Ce suplimente pentru o piele frumoasă ar trebui să încerci?





Vitamina C





Vitamina C este recomandată pentru o piele frumoasă, fiind un ingredient cheie în multe seruri și loțiuni anti-aging. Vitală pentru formarea colagenului, vitamina C este un antioxidant puternic esențial pentru vindecarea rănilor și poate ajuta corpul să lupte împotriva daunelor provocate de expunerea la radiațiile ultraviolete. Un studiu din 2008, realizat pe un eșantion de 4000 de femei, a demonstrat că un consum mai mare de vitamina C a fost asociat cu o scădere a uscării pielii.





Vitamina A





Vitmina A este un compus solubil în grăsimi, de asemenea cunoscut sub denumirea de retinol. Retinolul este vital pentru sănătatea ochilor, creșterea celulelor și stimularea sistemului imunitar. Deficiențele de vitamina A sunt rare, dar vegetarienii s-ar putea să aibă probleme, deoarece vitamina A se găsește numai în alimentele animale, deși organismul uman poate să o sintetize din beta-carotenul care provine din legume. Când vine vorba de sănătatea pielii, minunile reale provin din suplimentarea cu vitamina A aplicată local, nu oral.





Triphala





Triphala este un remediu pe bază de plante în medicina ayurvedică, formându-se din combinația de trei plante diferite: amalaki, haritaki și bibhitaki.Se crede că un consum zilnic de triphala poate ajuta o persoană să trăiască o sută de ani fără boli. Triphala se folosește în mod tradițional ca detoxifiant și laxativ ușor. Studiile științifice au arătat că abilitățile sinergice ale celor trei ingrediente generează o serie de efecte pozitive în organism, printre care se numără proprietățile antiinflamatorii, analgezice, antibacteriene și de vindecare a rănilor. De asemenea, triphala oferă beneficii cosmetice și îmbunătățește tonusul pielii. În plus, poate stimula producția de colagen, preveni infecțiile și chiar albirea părului.





Omega-3





Omega-3 sunt acizii grași esențiali găsiți în principal în fructele de mare, însă se regăsesc și în unele nuci, semințe, legume și uleiuri. S-a demonstrat științific că acizii grași omega-3 îmbunătățesc sănătatea ochilor, luptă împotriva depresiei, afecțiunilor autoimune, previn declinul mental asociat înaintării în vârstă și stimulează sănătatea oaselor și articulațiilor. În plus, aceștia contribuie la frumusețea și strălucirea pielii. Unii acizi grași omega-3 sunt importanți pentru menținere sănătății membranelor pielii, pe când alții gestionează sistemul de hidratare a pielii, prevenind procesul de îmbătrânire prematură, combatând acneea și inflamarea foliculilor de păr.