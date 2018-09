Ce să faci dacă te-ai trezit cu faţa umflată. 4 remedii eficiente

Oricui i se poate întâmpla să se trezească cu faţa umflată. Retenţia de apă de la nivelul feţei poate avea numeroase cauze.

Folosește o rolă de masaj

Aplică produse de îngrijire cu cofeină

Folosește comprese reci

Încearcă o perie de masaj

Cum să previi umflarea feței?

De cele mai multe ori, consumul excesiv de sare, alergiile, prea puţin somn, consumul de alcool sau deshidratarea sunt responsabile pentru apariţia pungilor de sub ochi şi efectul de faţă umflată. Dacă te confrunţi cu această problemă, sunt unele lucruri pe care le poți face pentru a scăpa de aspectul de față umflată. Iată ce să încerci:Dispozitivele pentru masaj facial sunt tot mai populare, tocmai pentru că au beneficii de necontestat pentru frumusețe. Rolele cu piatră de jad sau cele din cauciuc, pentru stimularea circulației limfatice, reduc rapid aspectul de față umflată. Stimulează circulația sanguină și cea limfatică, eliminând excesul de apă și toxine din țesuturi. Masează obrajii și linia maxilarului de sus în jos, apoi către gât, pentru a elimina excesul de fluide din zona feței. Păstrează rola cu jad în frigider pentru ca temperatura scăzută să stimuleze și mai mult drenajul.Alege produse cosmetice care conțin cofeină. Acest ingredient are proprietatea de a micșora vasele de sânge, ceea ce elimină excesul de fluide la nivelul feței. Nu este o coincidență că numeroase creme și seruri pentru ochi conțin cofeină. Dacă nu ai un astfel de produs, atunci poți folosi un remediu natural. Masează-ți tenul cu zaț de cafea pentru o exfoliere delicată și dezumflarea feței.Temperatura scăzută reduce inflamația și zonele umflate. Nu este recomandat să aplici gheață direct pe piele, dar poți folosi comprese cu apă rece.Înmoaie un prosop în apă rece și aplică-l pe față. Lasă compresa timp de 10-15 minute, pentru a stimula circulația sanguină și a elimina excesul de fluide din țesuturi. Umezește iar compresa cu apă rece dacă este necesar și aplică iar. O altă variantă este aceea de a înmuia compresa în ceai verde neîndulcit, pe care l-ai ținut la frigider. Ceaiul verde conține teină și antioxidanți, care stimulează eliminarea toxinelor din piele.Masarea feței cu o perie specială și un gel pentru curățare stimulează drenajul limfatic și te ajută să elimini excesul de apă din țesuturi. Fie că folosești o perie electrică, fie că alegi o perie clasică pentru curățarea tenului, masează dinspre centrul feței către exterior, sub zona urechilor, unde se află nodurile limfatice.Dacă te confrunți des cu această problemă, este posibil ca stilul tău de viață să fie responsabil pentru umflarea feței.În primul rând, trebuie să faci schimbări în alimentația ta. Redu consumul de sare și alimente sărate precum brânză, chipsuri, măsline, murături, mezeluri. De asemenea, bea suficientă apă în fiecare zi și redu consumul de alcool.O altă schimbare simplă este alegerea unei perne mai înalte. Dacă perna ta este prea joasă, lichidul se poate acumula în zona feței de-a lungul nopții.În cazul în care problema persistă și se agravează, ar trebui să mergi la medic. Umflarea persistentă a feței poate indică unele probleme de sănătate precum tulburări hormonale sau alergii.