5 vitamine esenţiale pentru un ten frumos

Ai auzit destul de des că o piele frumoasă vine din interior şi că este necesar să ai o dietă sănătoasă, bogată în vitamine şi minerale pentru ca tenul tău să arate impecabil.

Vitamina A

Dar în afară de alimentaţie, îi poţi oferi pielii tale vitamine esenţiale pentru frumuseţea sa prin intermediul cremelor şi serurilor de îngrijire. Iată câteva vitamine esenţiale pe care să le conţină produsele tale de îngrijire:

Vitamina A are două proprietăţi impresionante pentru pielea ta: luptă împotriva îmbătânirii şi combate acneea. O găseşti în creme sub formă de retinol sau retinoizi, substanţe derivate din vitamina A, care pot fi absorbite de piele. Pentru că accelerează regenerarea celulară, stimulează producţia de colagen şi elastină, dar în acelaşi timp reduc pigmentarea, cremele cu retinol pot face adevărate minuni pentru pielea ta. Retinolul tratează sau previne acneea, ridurile premature sau petele pigmentare provocate de expunerea la soare.

Dar pentru că retinolul poate fi iritant pentru piele în primele faze de aplicare, este de preferat să începi cu o cremă cu concentraţie mică de retinol, de 0,25%, pe care să o creşti treptat până la 1 sau 2%, în funcţie de modul în care pielea ta îl tolerează. Expunerea la soare trebuie limitată atunci când urmezi un tratament cu retinol şi este indicat să foloseşti în fiecare zi o cremă de faţă cu SPF de cel puţin 30.

Iar pentru a include vitamina A în dieta ta, consumă alimente precum ouă, carne de vită sau produse lactate. Şi fructele şi legumele bogate în betacaroten îţi oferă necesarul de vitamina A. Este vorba despre morcovi, cartofi dulci, spanac, caise şi în general fructele şi legumele de culoare portocalie.

Vitamina B

Vitamina C

Vitamina E

Vitamina K

Cunoscută şi ca niacină, vitamina B a devenit tot mai populară în ultimii ani pentru îngrijirea pielii datorită studiilor care au demonstrat că are proprietăţi antiîmbătrânire. Aplicată local, vitamina B este hidratantă, are efect antiinflamator şi oferă elasticitate pielii. De asemenea, este eficientă în tratarea tenul afectat de pete. Pentru un aport natural de vitamina B, include în alimentaţia ta terciul de ovăz, orezul, ouăle sau bananele, toate bogate în vitamine din complexul B, inclusiv biotină, un ingredient esenţial pentru dezvoltarea sănătoasă a celulelor de la nivelul pielii, unghiilor şi a părului.Aplicată pe piele, vitamina C ajută la producţia colagenului, reduce ridurile, îmbunătăţeşte textura pielii şi estompează efectele nocive ale razelor ultraviolete asupra celulelor.Vitamina C este un puternic antioxidant, o substanţă care luptă împotriva efectelor nocive ale factorilor de mediu asupra celulelor. Iar dacă vrei să incluzi mai multă vitamina C în alimentaţia ta, ar trebui să consumi mai des ardei, spanac, broccoli, kiwi sau căpşuni, pentru că nu doar citricele sunt bogate în vitamina C, aşa cum ai fi tentată să crezi.Există un motiv serios pentru care vitamina E este atât de des utilizată în îngrijirea pielii. În primul rând, oferă hidratare intensă blocând apa la nivelul stratului superior al pielii, iar în al doilea rând, stimulează producţia de colagen, substanţa care oferă elasticitate pielii, reducând astfel ridurile. De asemenea, aplicată local, vitamina E acţionează ca o barieră, ajutând pielea să se protejeze de efectele nocive ale razelor UV. Prin expunerea la soare, razele UV distrug jumătate din rezervele naturale de vitamina E ale pielii, de aceea este necesar să foloseşti o cremă care are o concentraţie de vitamina E de cel puţin 1%.Poate nu te-ai fi gândit să foloseşti vitamina K pentru îngrijirea pielii, dar specialiştii susţin că este o resursă importantă pentru o piele frumoasă. Vitamina K are rol antiinflamator şi stimulează microcirculaţia sanguină din jurul ochilor, ceea ce o face ideală pentru reducerea cearcănelor atunci când este aplicată local. Alte efecte benefice ale sale sunt estomparea petelor pigmentare, dar şi reducerea ridurilor sau accelerarea vindecării unor leziuni, aşa cum sunt cele provocate de coşuri. Poţi include vitamina K în alimentaţia ta consumând mai des verdeţuri cu frunze de un verde intens, aşa cum sunt spanacul sau varza kale.