5 măști hidratante pentru ten, din ingrediente naturale

Indiferent de tipul de ten, fie că este gras, uscat sau mixt, oricine poate beneficia de pe urma unei măști intens hidratante.

Mască hidratantă pentru ten normal

Mască hidratantă pentru ten mixt

Mască hidratantă pentru ten uscat

Mască hidratantă pentru ten gras

Mască hidratantă pentru ten sensibil

Orice tip de piele are nevoie de extra hidratare pentru a-și păstra frumusețea și strălucirea naturală.Deși poți găsi o mulțime de măști hidratante în comerț, ai deja la dispoziție numeroase ingrediente cu efect intens hidratant. Este vorba despre produse naturale pe care în mod sigur la ai deja acasă. De la miere, albuș de ou, ulei de măsline sau avocado, există numeroase opțiuni naturale excelente pentru ten. Iată cum să-ți faci cinci tipuri de măști hidratante pentru ten:2 linguri cu miere1 linguriță cu brânză dulceAmestecă ingredientele într-un bol și aplică pe ten cu mișcări circulare. Lasă să acționeze timp de 20 de minute, apoi clătește-te și tamponează pielea cu un prosop.Mierea are efect antimicrobian, astfel că este un ingredient ideal pentru tratarea și prevenirea acneei. Conține antioxidanți care ajută la combaterea radicalilor liberi ce cauzează îmbătrânirea prematură a pielii. "În afară de conținutul de calciu, brânza dulce oferă seleniu, un mineral esențial pentru o piele cu aspect tânăr, strălucitor. Este în același timp o sursă bună de vitamina D", declară esteticiana Michelle Schlekewey pentru helloglow.com.1 albuș de ou1 avocadoAmestecă ingredientele în blender și aplică masca pe față pentru un plus de hidratare."Albușul de ou îi oferă pielii proteinele necesare și amino acizi benefici, iar avocado aduce în plus grăsimi sănătoase și numeroase vitamine", declară esteticiana Elina Fedotova. "Zona T a feței nu necesită uleiuri în plus, astfel că albușul de ou ajută la închiderea porilor și în același timp purifică tenul", adaugă specialista.2 morcovi de dimensiune medie1 linguriță cu unt2 lingurițe cu miereFierbe morcovii și mixează apoi în blender cu untul și mierea.Aplică pe față și lasă să acționeze timp de 20 de minute, apoi clătește-te.Pielea uscată poate fi cauzată de diverși factori, dar unul dintre cei mai cunoscuți este cantitatea scăzută de sebum. "Folosirea unei grăsimi naturale și a vitaminei A din morcovi și unt va ajuta beta carotenul din morcovi să penetreze mai ușor pielea", spune Fedotova. "Morcovii au în același timp un efect calmant și hrănitor asupra pielii, oferindu-i o strălucire delicată cu aspect bronzat", declară esteticiana.1/2 cană cu iaurt1/4 cană cu căpșuniAmestecă toate ingredientele în blender și aplică masca obținută pe ten. Las-o să acționeze timp de 20 de minute, apoi clătește.Bogate în vitamina C, căpșunile combat excesul de sebum cu care se confruntă tenul gras și în același timp hrănesc și revitalizează pielea.Pentru că au compoziție acidă, sunt eficiente în eliminarea sebumului de pe piele, estompând în același timp petele pigmentare și cicatricile. Acidul lactic din iaurt are proprietăți exfoliante și îndepărtează celulele moarte care pot bloca porii.1 lingură cu zeamă de lămâie3 linguri cu lapte1/4 lingură cu turmericAmestecă toate ingredientele într-un bol. Aplică masca pe ten și las-o să acționeze timp de 10-20 de minute, apoi clătește.Lămâia are efecte antibacteriene, prevenind apariția coșurilor, și în același timp are capacitatea de a ilumina și uniformiza culoarea pielii. Laptele este bogat în vitaminele din grupul B, în alfa hidroxi acizi și calciu, iar turmericul conține curcumină, un antioxidant putrenic ce previne îmbătrânirea prematură a tenului.