5 măști de față pe bază de cafea. Tenul tău va arăta impecabil!

Mască cu cafea, miere și ovăz





Mască facială cu cafea și ulei de măsline

Foarte ușor de preparat, această macă reușește să combine proprietățile antioxidante ale cafelei cu beneficiile uleiului de măsline. Amestecă o lingură cu cafea măcinată cu o lingură cu ulei de măsline. Aplică pe ten și masează delicat în același timp. Lasă să acționeze timp de 20 de minute.





Mască cu cafea și lămâie

Mască facială cu cafea și iaurt





Mască cu avocado și cafea

Fructul de avocado este un adevărat superaliment, dar și un aliat important pentru frumusețea ta. Conține acizi grași omega 3 care au proprietatea de a-ți menține pielea hidratată și de a preveni apariția ridurilor. Pentru această mască ai nevoie de o jumătate de avocado copt. Pisează-l cu o furculiță până ce obții o pastă, apoi amestecă cu o linguriță de cafea. Aplică masca pe ten și las-o să acționeze timp de jumătate de oră.

O mască ideală pentru pielea sensibilă. Ovăzul are proprietatea de a reduce iritațiile apărute la nivelul pielii, fiind în același timp și un foarte bun exfoliant. Mierea are proprietăți antibacteriene și cicatrizante, fiind un remediu foarte util pentru coșuri sau pentru a calma tenul iritat. Amestecă o lingură cu cafea măcinată fin cu două linguri cu fulgi de ovăz măcinați și o lingră cu miere. Aplică masca pe ten și las-o să acționeze timp de 20 de minute.Această mască facială este ideală pentru persoanele care se confruntă cu ten gras sau pete pigmentare. Acidul citric din lămâie are un efect de uniformizare a culorii pielii, dar și de a elibera porii blocați, eliminând excesul de sebum.Amestecă două linguri cu zaț umed de cafea cu o lingură cu zeamă de lămâie și o linguriță cu miere. Aplică masca pe ten, evitând zona ochilor și a buzelor. Las-o să acționeze 20 de minute, apoi clătește-te cu apă călduță.Amestecă trei linguri de cafea măcinată cu suficient iaurt încât să obții o pastă groasă. Aplică masca pe față și las-o să acționeze timp de 20 de minute. Iaurtul conține acid lactic, o substanță cu rol exfoliant care contribuie la îndepărtarea celulelor moarte și la uniformizarea culorii tenului. Pielea ta va deveni instant mai netedă.