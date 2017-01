5 ingrediente din bucătărie pe care le poți folosi ca produse cosmetice

Există câteva ingrediente din bucătărie la ajutorul cărora poți apela, dacă vrei să eviți o vizită la magazinele cu produse cosmetice.

Aceste remedii naturale te pot ajuta să ai o piele mai catifelată și mai sănătoasă. Iată ce ingrediente din bucătăria ta poți folosi atunci când vrei o piele mai frumoasă!









1. Mierea





Mierea conține vitamine naturale, acestea hidratând pielea mai bine decât o fac chiar și unele produse cumpărate. Mierea este un antibacterian puternic, care poate combate chiar și stafilococul rezistent la meticilină, aureus. Nivelul acid al pH-ului mierii acționează împotriva bacteriilor. Iar proprietățile terapeutice ale acestui ingredient natural pot vindeca cicatricile provocate de acnee.





2. Lămâia





Dacă ai pistrui, pete de bătrânețe sau zone de piele mai închise la culoare, atunci lămâia este ingredientul minune pentru problema ta. Lămâia este folosită pentru a deschide culoarea pielii. Acest fruct are un conținut bogat de vitamina C și acid citric. Vitamina C este un antioxidant care neutralizează radicalii liberi și stimulează producția de colagen. Asigură-te că zeama de lămâie este proaspăt stoarsă și că stai departe de razele soarelui după ce folosești zeamă de lămâie. Specialiștii în frumusețe recomandă să diluezi zeama de lămâie cu apă de trandafiri. Iar mătreața poate fi îndepărtată cu un amestec de zeamă de lămâie cu ulei de cocos, masat pe scalp și lăsat peste noapte să acționeze.





Oțetul de mere este perfect pentru diminuarea liniilor fine și a ridurilor. Acest ingredient natural conține potasiu, pectină, acid malic, calciu, acid acetic și vitaminele A, B1, B2, B6, C și E. După cum spuneam mai sus, vitamina C poate stimula producția de colagen, pentru a întineri pielea.





4. Uleiul de cocos





Uleiul de cocos deține secretul care te ajută să ai o piele tânără și frumoasă. Acesta poate fi folosit pentru hidratarea pielii uscate sau ca un evidențiator pentru pomeți. Utilizarea uleiului de cocos ca un balsam de păr lăsat să acționeze peste noapte te ajută să tratezi părul deteriorat. Iar în momentul în care ți se termină demachiantul, poți folosi ulei de cocos pentru a curăța rimelul și fardul de pleoape.





5. Turmeric





Turmericul are proprietăți antibacteriene, care pot combate acneea și erupțiile. Poți prepara o mască din pulbere de turmenic și zeamă de lămâie proaspăt stoarsă. Las-o să acționeze timp de 10 minute, după care se clătește fața cu apă călduță. Turmenicul este și un antiinflamator, care curăță și exfolioază celulele moarte de piele.