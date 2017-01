5 greșeli pe care le faci când folosești parfumul

Arta folosirii unui parfum are mai multe reguli decât se crede. Există anumite greșeli pe care le faci când folosești parfumul, dar acestea sunt foarte ușor de evitat, mai ales dacă știi la ce să fii atentă.

Dacă ți se pare că mirosul parfumului tău pare să dispară în timpul zilei sau dacă parfumul tău nu mai miroase ca la început, s-ar putea să fie vorba despre o problemă care îți scapă din vedere. Mai jos, am enumerat câteva greșeli pe care le faci când folosești parfumul.

Ce greșeli legate de folosirea parfumului ar trebui să eviți?





1. Frecarea încheieturilor





Greșeala numărul 1 pe care o fac oamenii când se dau cu parfum este frecarea încheieturilor, după ce au aplicat parfumul. Frecarea și căldura descompun structura moleculară a acestui produs cosmetic, făcându-l să miroasă diferit și scurtându-i durata de viață. Mai mult decât atât, frecarea unui parfum pe piele este posibil să ducă la reacția uleiurilor pielii cu parfumul și degajarea unui miros oarecum nedorit.





2. Aplicarea parfumului pe haine





Dacă te întrebi de ce parfumul miroase atât de diferit în sticlă, pe tester-ele din magazin și pe pielea ta, răspunsul ți-l oferă chimia. Chimia corpului nostru schimbă mirosul, de aceea pulverizarea parfumului direct pe pe piele și mirosirea acestuia după câteva minute reprezintă cea mai bună metodă de a te hotărî dacă ți se potrivește sau nu parfumul. În plus, parfumurile sunt create special pentru aplicarea directă pe piele.Pulverizarea pe haine poate duce la apariția petelor, în timp ce unele fibre și materiale pot schimba complet mirosul parfumului tău.





3. Aplicarea parfumului pe pielea nehidratată





Pentru a ajuta parfumul să reziste mai mult, aplică-l pe pielea hidratată în prealabil. Poți încerca să găsești o cremă din aceeași serie cu parfumul sau una fără miros, pentru a nu combina prea multe mirosuri.





4. Aplicarea în exces a parfumului





Ai auzit vreodată de expresia "Less is more"? Mai ales dacă mergi la un eveniment cu mulți oameni, trebuie să te gândești că și alte femei vor fi date cu parfum. Iar dacă te dai cu prea mult parfum, s-ar putea să se combine toate mirosurile la petrecere. Atunci când nu ești sigură, poți apela la un parfum mai discret.





5. Depozitarea parfumului la lumină sau căldură





Lumina, căldura și oxigenul pot cauza daune grave parfumului preferat. Dacă observi că parfumul pe care îl țineai pe masă miroase puțin ciudat după ceva vreme, s-ar putea să fie din cauza celor 3 factori enumerați mai sus. Locul ideal în care să-ți ții parfumul este în dulap. Evită întotdeauna locurile călduroase sau în lumina soarelui.