Vrei să te tunzi bob? 50 de stiluri din care să te inspiri

An de an, tunsoarea bob este reinventată și reușește astfel să rămână întotdeauna un look modern și apreciat.





Starurile de la Hollywood apreciază mult acest stil, motiv pentru care numeroase vedete au purtat cel puțin o dată de-a lungul carierei o tunsoare bob.



Bobul a fost pentru prima dată realizat în anul 1909, de hairstilistul Antoine de Paris, și a provocat la acea vreme un adevărat șoc în rândul societății, potrivit elleuk.com. Numai femeile cu adevărat rebele și îndrăznețe aveau curajul să se tundă astfel într-o perioadă conservatoare, în care părul lung era simbolul feminității.



După foarte mulți ani, tunsoarea bob rămâne una dintre alegerile preferate de numeroase femei și este în continuare la modă, deși au trecut peste 100 de ani de când a fost inventată.



Dacă îți dorești o schimbare de look în 2018, atunci trebuie să iei neapărat în calcul tunsoarea bob.

