Cum să-ți îngrijești corect părul în timpul sarcinii. 8 sfaturi

Cele mai multe schimbări prin care trece corpul tău în timpul sarcinii sunt cauzate de hormoni. Același nivel crescut de hormoni ar putea să afecteze și ciclurile normale prin care trec firele tale de păr. Este posibil ca părul tău să pară mai des și mai bogat ca de obicei. Sau este posibil să te confrunți cu o cădere accentuată a părului sau să constați că părul tău este mai aspru, mai uscat sau chiar că are tendințe de ondulare, deși înainte era perfect drept.

În cele mai multe cazuri, cu o îngrijire corectă și o alimentație adecvată, părul poate reveni la forma sa maximă în aproximativ șase luni după naștere. Iată ce poți face pentru a-ți păstra părul frumos și sănătos în timpul sarcinii:

O metodă prin care poți avea grijă de părul tău în timpul sarcinii este aceea de a te bucura de un masaj relaxant al scalpului. Pentru acest tratament, ai nevoie de un ulei natural pe care să-l aplici pe păr și scalp. Poți folosi ulei de măsline, de cocos, migdale, jojoba etc. Încălzește puțin uleiul, aplică pe scalp și masază delicat timp de câteva minute. Lasă uleiul să acționeze timp de câteva ore sau peste noapte, apoi spală-te pe cap.

Această metodă va fortifia rădăcinile și va preveni căderea părului.

Spală-te pe cap de cel puțin două ori pe săptămână. Folosește un șampon delicat și aplică de fiecare dată balsam de păr, insistând asupra vârfurilor pentru a evita degradarea părului și a preveni apariția vârfurilor despicate.

Este de preferat să eviți vopsirea părului în timpul sarcinii. Nu există date care să confirme faptul că vopsirea părului în timpul sarcinii ar putea fi dăunătoare pentru copil, dar este de preferat să nu te vopsești, pentru a evita orice risc.

Vopseaua de păr poate declanșa unele reacții alergice și este recomandat să eviți astfel de complicații cât timp ești însărcinată.

Părul tău trece prin diferite schimbări în timpul sarcinii, care pot provoca schimbarea texturii. Tunderea cu regularitate a vârfurilor te va ajuta să previi degradarea vârfurilor și ruperea părului. Este de preferat să tai câțiva centimentri o dată la trei luni.

Schimbările hormonale pot afecta tipul tău de păr, care se poate modifica în timpul sarcinii. Folosește produse care sunt special concepute pentru tipul de păr pe care îl ai în sarcină. De exemplu, dacă devine mai gras sau cu tendințe de îngrășare, alege produse pentru păr gras, care vor ține sub control producția de sebum.

Tot ceea ce mănânci în timpul sarcinii îi poate oferi copilului nutrienții de care are nevoie pentru a se dezvolta, dar și nutrienții de care organismul tău are nevoie pentru a face față acestei perioade solicitante.O dietă echilibrată este esențială și pentru a avea un păr sănătos. Include în alimentația ta fructe, legume, carne slabă, ouă, lactate, leguminoase, fructe uscate, dar și grăsimi sănătoase precum ulei de măsline sau pește gras etc. Medicul tău îți va recomanda alimentația adecvată, în funcție de nevoile tale specifice.