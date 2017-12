7 alimente care accelerează creşterea părului

Părul lung este un obiectiv pe care multe femei încearcă să-l atingă, dar nu e atât de simplu precum pare!

Iată 7 alimente care accelerează creşeterea părului:

Pe lângă şampoanele speciale, măştile şi tăierea frecventă a vârfurilor despicate, o schimbare în nutriţie va ajuta părul să crească mai repede.Acizii graşi omega-3 din somon întăresc foliculii de păr şi stimulează creşterea acestuia. Experimentele ştiinţifice au arătat că aceşti acizi scurtează faza telogen, perioada de odihnă a foliculilor piloni, timp de o jumătate de an. În plus, somonul conţine vitamina B12 şi fier, care va ajuta de asemenea părul să crească mai repede.Stridiile conţin zind, datorită căruia părul creşte mai repede şi devine mai strălucitor. O stridie pe zi e mai mult decât suficient pentru ca organismul să primească necesarul zilnic de zinc. Desigur, e aproape imposibil să te tratezi cu o asemenea delicatesă în fiecare zi, dar o poţi înlocui cu tărâţe de grâu, carne de vită (în special ficat) şi carne de porc, deoarece aceste alimente conţine de asemenea cantitatea de zinc de care ai nevoie.Puiul este bogat în proteine animale şi avem nevoie de el pentru producerea de keratină, substanţa din care firul de păr este alcătuit în proporşie de 80%. Un deficit de proteine timp de 2-3 luni duce la oprirea creşterii părului, dar şi la căderea lui. Alte feluri de carne slabă precum curcanul sau iepurele conţin, de asemenea, suficiente proteine animale.Ouăle conţin elemente necesare pentru creşterea părului şi menţinerea stării lui normale, cum ar fi proteina şi biotina.Biotina ca aditiv alimentar este recomandat pentru a opri căderea părului, dar fiind obţinut din alimente, va fi mult mai eficient. În plus, ouăle conţin leucină, responsabilă de diviziunea celulară, şi alţi aminoacizi necesari pentru păr.Migdalele conţin vitamina E, care activează creşterea părului şi îl întăreşte. 30 de g de migdale (aproximativ 15-20 migdale) conţin 70% din norma zilnică. În plus, acestea conţin substanţe utile precum biotina, acizii graşi şi vitaminele B.Seminţe de dovleacSeminţele de dovleac conţin vitaminele B1, B2, B3 şi B4, responsabile pentru creşterea părului, precum şi B5 şi B6 care asigură sănătatea scalpului. Dacă ai o pierdere masivă de păr, trebuie să incluzi mult ulei de dovleac în dieta ta, deoarece, potrivit unui studiu, ajută chiar şi cea mai severă formă a acestei afecţiuni.Lintea e cunoscută pentru conţinutul bogat de fier, unul dintre cele mai importante elemente pentru creşterea sănătoasă a părului. Un castron de supă de linte conţine aproximativ jumătate din necesarul zinic de fier. În plus, conţine zinc, colină (normalizează alimentarea cu sânge a scalpului) şi alte elemente utile.Sursă: brightside