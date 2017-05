5 trucuri simple care te ajută să ai părul mult mai strălucitor

Un păr cu o strălucire de invidiat este visul oricărei femei, iar câteva reguli simple de îngrijire te vor ajuta să-l obţii fără prea mult efort

Usucă-l din unghiul potrivit

Foloseşte funcţia de aer rece a foehnului

Clăteşte-te cu oţet

Foloseşte produse pentru întreţinerea părului vopsit

Nu te spăla foarte des pe cap

Atunci când părul este lipsit de strălucire, întreg lookul are de suferit indiferent de culoarea, tunsoarea sau coafura pe care le-ai ales. Iată ce trebuie să faci pentru a avea rapid un păr mult mai strălucitor:Probabil nu te-ai gândit niciodată că unghiul din care îţi usuci părul are vreo importanţă. Firul de păr este acoperit cu un strat exterior care poartă denumirea de cuticulă. Aceasta este formată din solzişori minusculi, aşezaţi unul peste celălalt, orientaţi către vârful firului de păr. Atunci când aceste mici formaţiuni sunt perfect suprapuse şi închise ermetic, suprafaţa firului de păr reflectă lumina, ceea ce îţi face părul strălucitor. Este foarte important să îţi usuci părul cu foehnul îndreptând jetul de aer cald de la rădăcină către vârfuri, nu invers. În acest fel cuticulele vor rămâne suprapuse, iar părul tău va fi strălucitor.Este foarte cunoscută metoda de a aplica un jet de apă rece pe păr atunci când te clăteşti pe cap pentru a-i oferi un plus de strălucire părului. Dar cine are curajul să facă asta de fiecare dată când se spală pe cap? O metodă mult mai simplă şi la fel de eficientă este folosirea funcţiei de aer rece pe care o au cele mai multe foehnuri performante din prezent. Când părul tău este uscat în proporţie de 80%, apasă butonul de aer rece. Vei contribui la sigilarea cuticulei, care se va contracta imediat în contact cu aerul rece, iar părul va deveni mai strălucitor.O tehnică foarte veche, dar care are cu adevărat rezultate.Era metoda prin care mamele şi bunicile noastre îi ofereau un plus de strălucire părului atunci când nu existau produse cosmetice special concepute pentru asta. Nu doar că îndepărtează excesul de sebum, dar oţetul are proprietatea de a elimina acumularea de reziduri cosmetice pe firul de păr, aşa cum sunt ceara, fixativul şi siliconul care se găseşte în unele produse de îngrijire. Firele de păr vor fi mult mai curate şi prin urmare mult mai strălucitoare. Tot ce trebuie să faci este să adaugi câteva linguri cu oţet la un litru de apă şi să-ţi clăteşti părul după ce ai folosit şampon şi balsam.Structura părului vopsit este permanent modificată de pigmenţii din vopseaua de păr. De aceea, pentru ca părul vopsit să nu-şi piardă strălucirea trebuie să foloseşti propduse special concepute pentru îngrijirea lui. Acestea conţin ingrediente care redau intensitatea culorii şi ajută la resigilarea cuticulei, care este degradată prin procesul de vopsire.Probabil că îţi place efectul de păr curat, mătăsos şi cu volum pe care îl obţii de fiecare dată când te speli pe cap. Dar dacă te speli pe cap în fiecare zi, îndepărtezi uleiurile naturale produse de scalp pentru protejarea firelor. Acestea fac părul nu doar mai rezistent, oferindu-i un plus de flexibilitate, dar şi mai strălucitor. Este de preferat să te speli pe cap de două ori pe săptămână, iar dacă ai părul cu tendinţe de îngrăşare, foloseşte şamponul uscat între spălări pentru a elimina excesul de sebum.