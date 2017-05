5 nuanţe de păr care te întineresc cu zece ani

Căutăm mereu noi soluţii pentru a preveni îmbătrânirea, folosim creme menite să stopeze apariţia ridurilor, dar neglijăm culoarea părului, un detaliu esenţial





Şuviţe caramel

Simpla culoare a părului are capacitatea de a şterge câţiva ani buni de pe chip, dar la fel de uşor te poate îmbătrâni dacă nu ştii ce să alegi. De exemplu, blondul cu tonuri de cenuşiu şi negrul sunt două tipuri de culori de păr care te fac să pari mai în vârstă.Din fericire, există nuanţe care au efectul opus, reuşind să lumineze tenul şi să te facă să pari cu până la zece ani mai tânără. Iată câteva dintre culorile şi stilurile pe care să le încerci:Aceasta este o opţiune perfectă pentru brunetele care vor să facă o schimbare, fără a fi o trecere extremă.Şuviţele caramel pot să lumineze chipul, să-i aducă un plus de căldură şi să evidenţieze trăsăturile. De asemenea, acest look adaugă dimensiune părului şi îl face să pară mai voluminos. Un alt avantaj este acela că şuviţele caramel nu sunt deloc dificil de întreţinut. Tehnica baleiaj este cea mai potrivită în acest caz pentru că vei obţine şuviţe cu un aspect natural, care fac trecerea treptată de la nuanţa de caramel la cea de brunet.