5 culori de păr care se poartă în această primăvară

Odată cu schimbarea anotimpului, probabil că vrei o schimbare de look. Iar dacă nu ştii ce nuanţe de păr să încerci primăvara aceasta, îţi oferim câteva sugestii.

Nuanţe deosebite de brunet

Blond decolorat de soare

Blond platinat



Culorile naturale

Blond în stil retro Hollywood

Sunt look-uri în tendinţe, adoptate de vedete, dar care se potrivesc oricui. Iată ce nuanţe să încerci primăvara aceasta:În această primăvară, tonurile de brunet vor fi în tendinţe, în special cele cu accente calde inspirate de ciocolată şi chihlimbar. Vedete precum Priyanka Chopra, Bella Hadid, Jasmine Tookes sau Selena Gomez au adoptat deja astfel de nuanţe interesante de brunet. Pentru a adăuga un plus de luminozitate, include tonuri calde, care îţi vor îndulci trăsăturile şi vei evita astfel efectul de îmbătrânire ce poate fi provocat de culorile închise.Îţi mai aminteşti cum arăta părul tău vara, când se decolora în mod natural de la soare? Această nuanţă aurie de blond caramel este în primăvara acestui an un look în trend. Poţi obţine acea strălucire cu efect natural dacă alegi să-ţi vopseşti unele şuviţe în tonuri mai deschise, care vor aduce un plus de luminozitate părului tău.Dacă ar fi să numim unul dintre trendurile preferate de staruri în acest sezon, atunci în mod sigur este vorba despre blondul platinat.Kim Kardashian, Zoe Kravitz sau modelul Karlie Kloss sunt numai câteva dintre vedetele care au adoptat deja acest look. Deşi arată spectaculos, blondul platinat este dificil de întreţinut şi trebuie să-ţi asumi faptul că părul tău va fi afectat de procesul de decolorare, indiferent de calitatea produselor folosite.2018 este ideal pentru a pune în valoare atât textura naturală a părului tău, cât şi culoarea sa naturală. Dacă nu ai multe fire albe de păr, atunci poţi încerca acest trend major. Lasă-ţi părul să crească şi evidenţiază culoarea naturală a părului.

Acest tip de blond are un aspect mai natural decât cel platinat, dar nu atât de brut precum cel cu aspect decolorat de soare. Devine astfel un look deosebit, care include tonuri calde şi strălucitoare de blond auriu, ce amintesc de buclele blonde perfecte ale starurilor de altădată ale Hollywood-ului.



Foto: elle.com