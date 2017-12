5 coafuri elegante pentru părul scurt

O cărare perfectă pe mijloc şi împletituri subţiri care încadrează chipul reuşesc să transforme o coadă simplă la spate într-o coafură ideală pentru evenimente speciale.

Foloseşte accesoriile

Coc elegant

Coc de balerină

Cărare pe mijloc

Coafură împletită

De fiecare dată când spui că vrei să te tunzi scurt, probabil cineva îţi aminteşte că nu te vei mai putea coafa aşa cum poate că ţi-ai dori. Într-adevăr, părul scurt nu îţi lasă prea multe variante la dispoziție când vine vorba de coafuri, dar asta nu înseamnă că nu poţi obţine look-uri elegante, care să se potrivească pentru petreceri şi evenimente speciale. De exemplu, poţi realiza unele cocuri frumoase şi elegante chiar dacă părul tău este scurt. Iată câteva stiluri pe care să le încerci, inspirate de vedete:Învaţă să foloseşte accesoriile de păr pentru a transforma coafurile simple şi banale în unele absolut senzaţionale. Alege accesorii deosebite şi chiar pe cele statement, care te vor putea ajuta să creezi coafuri elegante, perfecte pentru evenimente speciale. Un exemplu este stilul adoptat de actriţa Jenna Dewan-Tatum, care a reuşit să transforme o coadă simplă la spate într-o coafură foarte interesantă.Un alt truc pe care trebuie să-l stăpâneşti dacă ai părul scurt este folosirea agrafelor. Aceste mici accesorii sunt extrem de utile pentru că îţi permit să prinzi părul scurt sub forma unor cocuri deosebit de elegante. De exemplu, frumoasa cântăreaţă Selena Gomez, care s-a tuns scurt şi şi-a vopsit părul blond, a obţinut un coc deosebit, care imită perfect o coafură realizată pe părul lung, totul cu ajutorul agrafelor şi a fixativului.Nu este necesar ca un coc de balerină să fie perfect.Şuviţele lăsate libere îi oferă coafurii un aer relaxat şi lejer, perfect pentru petrecerile informale, alături de prieteni. Actriţa Julianne Hough a ales acest look pentru un eveniment pe covorul roşu, iar rezultatul este cât se poate de interesant.O cărare perfectă pe mijloc şi două codiţe subţiri care încadrează chipul reuşesc să transforme o coadă simplă la spate într-o coafură perfectă pentru evenimente speciale. O demonstrează modelul Miranda Kerr, care arată impecabil purtând acest look pe covorul roşu. Este o alegere foarte bună dacă te confrunţi cu fire de păr rebele. Foloseşte o periuţă pe care să pulverizezi spray fixativ pentru a netezi firele rebele.Împletiturile sunt o altă soluţie eficientă pentru părul scurt. De exemplu, dacă părul tău este un bob scurt, o coadă împletită pe centru, care începe de la jumătatea frunţii şi continuă până la ceafă, poate deveni elementul central al unei coafuri deosebite. Vei obţine un look modern, ce aminteşte de creasta mohican. Una dintre vedetele care au adoptat această coafură este actriţa şi cântăreaţa Lucy Hale.