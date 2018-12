4 coafuri de ocazie pe care le poți realiza cu un styler

O coafură reușită îți va completa perfect look-ul și te va ajuta să arăți bine întreaga seara.

În realizarea look-ului tău, te poți bucura din plin de ajutorul unui styler, pe care îl poți folosi atât pentru buclele perfect definite sau lejere, cât și pentru șuvițele drepte, care îți încadrează privirea. Stylerul este o placă de păr care poate fi folosită și pentru a ondula părul. Iată patru coafuri pe care le poți realiza foarte ușor cu un styler, recomandate de specialiștii ghd România:

Una dintre cele mai simple și mai versatile coafuri este părul drept. Un look ușor de realizat, acesta nu îți va lua nici prea mult timp, fiind ideal dacă te afli în întârziere.

Tot ce trebuie să faci pentru a-l obține este să aplici spray-ul pentru protecție termică pe lungimea firelor de păr și un spray pentru volum la rădăcină. Împarte apoi părul în suvițe cât mai subțiri și îndreaptă-le cu stylerul la temperatura optimă. La final, pulverizează fixativ pe lungimea firelor de păr, pentru a te asigura că look-ul tău va rezista întreaga seara.

Cu ajutorul stylerului, îndreaptă-ți părul. În cazul în care ai breton, îl poți așeza pe o parte, pentru a-ți încadra forma feței sau îl poți pieptăna pe spate pentru mai mult volum. Prinde firele din breton cu o agrafă discretă, în nuanța părului tău. Apoi, prinde părul într-o coada de cal, folosind un elastic cât mai subțire. Nu uita să lași liberă o suviță de păr, cu ajutorul căreia să acoperi elasticul care îți prinde coada.

Atunci când nu ai idei, dar ești în cautarea unei coafuri potrivite pentru petrecere, poți apela la ajutorul buclelor. Ondulează-ți părul cu stylerul, iar apoi aplică spray pentru volum și fixare. De ce? E important ca look-ul să nu se deterioreze pe parcursul evenimentului. Pentru o coafură mai interesantă și greu de trecut cu vederea, prinde-ți buclele sub diferite forme. Modeleaz-ti parul pe o singură parte și prinde-l cu ajutorul câtorva agrafe discrete.

Pentru un look romantic, apelează la bucle lejere lasate libere să îți mângâie spatele.Este un look pe care îl poți obține foarte ușor cu ajutorul unui styler. Tot ce trebuie să faci este îți ondulezi cu atenție părul. Dupa ce ai realizat buclele bine definite, folosește un piaptăn cu ajutorul căruia să îți desfaci șuvițele ondulate. Procedeaza cu finete! Treptat, vei vedea cum onduleurile tale perfecte se transformă în bucle în valuri. Aplica un spray pentru fixare pentru un plus de rezistență și accesorii pentru păr dacă vrei ca look-ul tău să fie de-a dreptul fabulos.