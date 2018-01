15 vedete care și-au schimbat radical look-ul în 2017. Ce culori de păr și tunsori au ales

Transformările radicale de look au devenit o adevărată pasiune pentru starurile de la Hollywood. Vedetele își schimbă frecvent culoarea părului și tunsoarea, iar rezultatele obținute sunt adesea impresionante.

Kim Kardashian

Kate Hudson

Emilia Clarke

Cara Delevingne

Katy Perry

Chrissy Teigen

Lily Collins

În 2017, numeroase celebrități au ales să-și modifice complet părul, cele mai multe dintre ele optând pentru tunsori îndrăznețe și culori interesante. Iată care sunt cele mai importante schimbări de look din 2017:Kim Kardashian și-a șocat fanii anul trecut, când a trecut de la brunetul său clasic la o nuanță foarte deschisă de blond argintiu.Kate Hudson s-a tuns foarte scurt în luna iulie a anului trecut pentru un rol dintr-un film ce va fi lansat anul acesta.Actrița din "Game of Thrones a purtat o perucă blondă de-a lungul celor cinci sezoane ale acestui serial de succes. Dar în 2017 aceasta a decis să-și decoloreze părul, astfel că în prezent are o nuanță de blond platinat.Și Cara Delevingne s-a ras pe cap anul trecut pentru un rol.Vedeta are în prezent o tunsoare foarte scurtă și părul blond platinat.Cântăreața Katy Perry a fost nevoită să se tundă scurt pentru că părul său era foarte degradat din cauza decolorărilor repetate. Cu toate acestea, rezultatul este unul excelent.Chrissy Teigen a renunțat în 2017 la șatenul său caramel și a adoptat o nuanță de blond căpșună.Actrița Lily Collins a trecut de la o nuanță de șaten la una de blond cald, care îi pune excelent sprâncenele în evidență.